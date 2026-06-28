Milei reorganiza su gestión: Diego Santilli absorberá la Jefatura de Gabinete e Interior

El Gobierno de Javier Milei se prepara para anunciar este domingo un cambio de peso en la estructura del Poder Ejecutivo. Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete , el elegido para ocupar ese lugar es el actual ministro del Interior, Diego Santilli , en una decisión que busca relanzar la gestión y recuperar la iniciativa política luego de semanas marcadas por la crisis que derivó en la salida del exfuncionario.

Aunque la designación aún espera la confirmación formal del Presidente , fuentes oficiales y allegados al ministro señalaron a medios nacionales que la decisión está avanzada y que el anuncio se realizaría durante la tarde , a través de las redes sociales del Gobierno.

Desde el entorno de Santilli indicaron que el funcionario ya conversó sobre el tema con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Sin embargo, aclararon que el actual ministro del Interior mantiene cautela porque todavía no recibió la comunicación directa del jefe de Estado.

La llegada de Santilli implicará una reorganización del organigrama nacional. Según trascendió, el dirigente conservará el control del Ministerio del Interior , que volverá a depender de la Jefatura de Gabinete . De esa manera, concentrará las funciones que actualmente desempeña y sumará las responsabilidades políticas que tenía Adorni.

image Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete y Milei reorganiza su Gobierno tras la salida de Adorni

Si bien el Ejecutivo evalúa designar a un nuevo ministro para Interior, Santilli mantendría la conducción política del área, replicando un esquema similar al que funcionó durante 2025, cuando Guillermo Francos encabezaba la Jefatura de Gabinete y Lisandro Catalán estaba al frente de esa cartera.

En paralelo, también se producirán cambios en el área de Comunicación. De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, Karina Milei asumirá la conducción política de Medios. Días atrás, la vocería presidencial ya había quedado en manos de Adrián Ravier tras la salida de Adorni de esa función, mientras que posteriormente fue designado Fabián Fernández como secretario de Prensa.

Una transición sin acto oficial

Mientras avanzaban las negociaciones para definir el reemplazo, Javier Milei permaneció durante toda la jornada del sábado en la Quinta de Olivos. Pese a las versiones sobre una posible despedida institucional de Adorni, no hubo foto oficial ni encuentro público entre ambos.

El Presidente sí utilizó sus redes sociales para respaldar los mensajes de dirigentes de su espacio en favor del exjefe de Gabinete.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el de Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo luego de que Adorni difundiera su carta de renuncia.: " Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".

La secretaria general también sostuvo que el exfuncionario atravesó "un difícil e inmerecido momento" junto a su familia a raíz de las acusaciones públicas y las sospechas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito, y lo definió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".

Embed Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

La salida de Adorni quedó formalizada el sábado mediante un mensaje en redes sociales y una extensa carta, poniendo fin a varios días de especulaciones y a un creciente desgaste político, judicial y parlamentario que terminó por precipitar su alejamiento del Gobierno. La llegada de Santilli busca ahora abrir una nueva etapa para la administración libertaria y fortalecer la coordinación política de cara a la segunda mitad del mandato.

Si “el Colo” finalmente asume la Jefatura de Gabinete, se convertirá en el cuarto funcionario en ocupar ese cargo durante la administración libertaria. Según señala Infobae, la jura quedaría prevista para los primeros días de la semana.