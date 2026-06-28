28 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Karina Milei

Karina Milei encabezará una reunión clave para redefinir las prioridades del oficialismo en el Congreso

Karina Milei volverá a reunir a la bancada libertaria en un encuentro destinado a unificar criterios y relanzar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Karina Milei reunirá al oficialismo el próximo miércoles.

Karina Milei reunirá al oficialismo el próximo miércoles.

Por Sitio Andino Política

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para el próximo miércoles a las 9.30 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión en la Casa Rosada, con el objetivo de reorganizar la estrategia parlamentaria del oficialismo tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se desarrollará en el Salón Héroes de Malvinas y buscará redefinir las prioridades legislativas del Gobierno, luego de que varios proyectos quedaran relegados en medio de la crisis política que atravesó el Ejecutivo.

La Libertad Avanza busca relanzar su agenda en el Congreso

La convocatoria tiene como objetivo ordenar el trabajo parlamentario de La Libertad Avanza y coordinar la agenda que el Gobierno pretende impulsar durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con lo trascendido, el presidente Javier Milei no participará del encuentro, ya que se encontrará en Paraguay, donde asistirá a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

No será la primera vez que Karina Milei encabece una reunión de estas características. Ya lo había hecho tras el triunfo electoral del oficialismo en octubre, cuando reunió a los legisladores electos y a quienes continuaban ocupando sus bancas para coordinar la estrategia política.

image

Un nuevo canal de coordinación interna en La Libertad Avanza

En paralelo a la convocatoria, el Gobierno avanzó con la creación de un nuevo grupo de WhatsApp destinado a mejorar la comunicación entre los principales referentes del oficialismo.

Según fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, en ese espacio participan, entre otros, Karina Milei, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, Eduardo "Lule" Menem y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La iniciativa busca agilizar la coordinación política entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos.

Quiénes participarán de la reunión encabezada por Karina Milei

Además de diputados y senadores libertarios, está prevista la presencia de varios integrantes del círculo político del Gobierno.

Entre los convocados figuran Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Ignacio Devitt; Eduardo "Lule" Menem y, según trascendió, también Diego Santilli, quien asistiría como nuevo jefe de Gabinete en caso de que su designación y juramento se oficialicen antes del miércoles.

El encuentro forma parte del proceso de reorganización política que impulsa la Casa Rosada para recuperar la iniciativa legislativa y fortalecer la articulación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Temas
Seguí leyendo

Las cartas están echadas para Manuel Adorni: su salida del Gobierno es casi un hecho

Quién es Diego Santilli: la historia del nuevo jefe de Gabinete de Milei

El contundente pedido de ATE tras la salida de Manuel Adorni

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete Nacional

Manuel Adorni también abandona YPF: los detalles de su decisión tras salir del Gobierno

Myriam Bregman lanzó una dura acusación tras la salida de Adorni: "Su final estaba escrito"

Javier Milei viaja al Mercosur: el acuerdo con EE.UU., Venezuela y Lula, en el centro de la escena

Javier Milei redefine su Gabinete: Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni

Lee además
El polémico funcionario deja el cargo, envuelto por escándalos de corrupción.

El fin de la era Adorni: el Jefe de Gabinete renunció al cargo y deja el Gobierno
Javier Milei se reune con Manuel Adorni este sábado.

Reunión decisiva en Olivos: Javier Milei define si Manuel Adorni sigue o se va
LO QUE SE LEE AHORA
Manuel Adorni, renuncia a su cargo en YPF.

Manuel Adorni también abandona YPF: los detalles de su decisión tras salir del Gobierno

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Salud Mental en Mendoza: psicólogos denuncian colapso estructural y condiciones insalubres.

Psicólogos mendocinos denuncian condiciones laborales críticas

La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Tremendo choque en Godoy Cruz dejó tres personas atrapadas dentro de dos vehículos.

Violento accidente en Godoy Cruz: Bomberos rescataron a tres víctimas atrapadas