Karina Milei encabezará una reunión clave para redefinir las prioridades del oficialismo en el Congreso

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , convocó para el próximo miércoles a las 9.30 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión en la Casa Rosada , con el objetivo de reorganizar la estrategia parlamentaria del oficialismo tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , el encuentro se desarrollará en el Salón Héroes de Malvinas y buscará redefinir las prioridades legislativas del Gobierno, luego de que varios proyectos quedaran relegados en medio de la crisis política que atravesó el Ejecutivo.

La convocatoria tiene como objetivo ordenar el trabajo parlamentario de La Libertad Avanza y coordinar la agenda que el Gobierno pretende impulsar durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con lo trascendido, el presidente Javier Milei no participará del encuentro, ya que se encontrará en Paraguay , donde asistirá a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur .

No será la primera vez que Karina Milei encabece una reunión de estas características. Ya lo había hecho tras el triunfo electoral del oficialismo en octubre, cuando reunió a los legisladores electos y a quienes continuaban ocupando sus bancas para coordinar la estrategia política.

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Un nuevo canal de coordinación interna en La Libertad Avanza

En paralelo a la convocatoria, el Gobierno avanzó con la creación de un nuevo grupo de WhatsApp destinado a mejorar la comunicación entre los principales referentes del oficialismo.

Según fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, en ese espacio participan, entre otros, Karina Milei, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, Eduardo "Lule" Menem y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La iniciativa busca agilizar la coordinación política entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos.

Quiénes participarán de la reunión encabezada por Karina Milei

Además de diputados y senadores libertarios, está prevista la presencia de varios integrantes del círculo político del Gobierno.

Entre los convocados figuran Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Ignacio Devitt; Eduardo "Lule" Menem y, según trascendió, también Diego Santilli, quien asistiría como nuevo jefe de Gabinete en caso de que su designación y juramento se oficialicen antes del miércoles.

El encuentro forma parte del proceso de reorganización política que impulsa la Casa Rosada para recuperar la iniciativa legislativa y fortalecer la articulación entre el Ejecutivo y el Congreso.