Quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional . El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari . El ministro coordinador decidió comunicar la noticia a través de las redes sociales y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa ”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc

Por su parte, el titular de YPF, Horacio Marín , indicó: "Gracias presidente Javier Milei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. ¡Felicitaciones en esta nueva etapa!".

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Quién es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron.

Embed FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN



En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 22, 2026

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.

Además, concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

Fernández es locutor nacional recibido en Eter y fue asesor de instituciones como la Federación de Panaderos y en la Unión Industrial (UIA). En 2015 fue director de prensa de la Municipalidad de Lanús luego ascendió a Secretario de Prensa y Nuevos Medios.