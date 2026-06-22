Quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de Javier Milei

El jefe de Gabinete,Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari. El ministro coordinador decidió comunicar la noticia a través de las redes sociales y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.
“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.
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Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.
Por su parte, el titular de YPF,Horacio Marín, indicó: "Gracias presidente Javier Milei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. ¡Felicitaciones en esta nueva etapa!".
Gracias presidente @JMilei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. Felicitaciones en esta nueva etapa! https://t.co/iDVsC0ykT9
Quién es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa
“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron.
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FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN
En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a…
“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinadacon el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.
Además, concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.
Fernández es locutor nacional recibido en Eter y fue asesor de instituciones como la Federación de Panaderos y en la Unión Industrial (UIA). En 2015 fue director de prensa de la Municipalidad de Lanús luego ascendió a Secretario de Prensa y Nuevos Medios.