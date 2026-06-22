22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Manuel Adorni

Quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de Javier Milei

El Gobierno oficializó la designación del nuevo encargado de comunicar la gestión libertaria. Los detalles.

Quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de Javier Milei

Quién es Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de Javier Milei

X @madorni
Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari. El ministro coordinador decidió comunicar la noticia a través de las redes sociales y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

Embed

Por su parte, el titular de YPF, Horacio Marín, indicó: "Gracias presidente Javier Milei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. ¡Felicitaciones en esta nueva etapa!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2069164151725855151&partner=&hide_thread=false

Quién es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron.

Embed

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.

Además, concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

Fernández es locutor nacional recibido en Eter y fue asesor de instituciones como la Federación de Panaderos y en la Unión Industrial (UIA). En 2015 fue director de prensa de la Municipalidad de Lanús luego ascendió a Secretario de Prensa y Nuevos Medios.

Temas
Seguí leyendo

Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El PRO en el Senado amenazó con votar la remoción de Manuel Adorni

Entre pedidos de interpelación, tiene fecha la presentación de Adorni en el Senado

La movida de último momento de La Libertad Avanza para evitar la interpelación a Adorni

Caso Manuel Adorni: ¿Qué es una moción de censura?

El Gobierno asegura tener los votos, pero la situación de Manuel Adorni sigue complicándose

El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación

Lee además
Caso Manuel Adorni: la oposición busca interpelarlo y complica la agenda legislativa del Gobierno.

La oposición acelera su ofensiva contra Adorni y pone en jaque el plan del Gobierno en el Congreso
Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni.

Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza cambió los requisitos para los ascensos dentro de la Policía.

El Gobierno modificó los requisitos para ascender a comisario: cuáles son

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad

Menos mendocinos cruzan a Chile y menos chilenos llegan a Mendoza: ¿qué cambió en los tours de compras?

Chile redobla la apuesta por el turismo argentino, pero ¿sigue el furor por los tours de compras?

Murió Chicho Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años. video

Murió "Chicho" Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años