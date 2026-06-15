Manuel Adorni suma cuestionamientos y el oficialismo negocia apoyos para evitar una moción de censura

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se torna cada vez más compleja . Aunque desde el Gobierno Nacional aseguran que cuentan con los votos necesarios para bloquear una eventual moción de censura, sectores dialoguistas del Congreso no descartan avanzar con una interpelación al funcionario en las próximas semanas.

"Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación", reveló una fuente del PRO con conocimiento de las negociaciones legislativas.

En la Casa Rosada sostienen que sus aliados acompañarán al Poder Ejecutivo para desactivar la estrategia del Partido Justicialista (PJ), que impulsa una sesión especial en el Senado para tratar una eventual remoción del funcionario y, paralelamente, promueve una convocatoria en Diputados para debatir seis pedidos de interpelación.

"Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", afirmó un integrante de la mesa política oficialista. "No hay posibilidad" , reforzó otra fuente cercana al reducido círculo de decisión.

Sin embargo, desde el ámbito legislativo reconocen que la oposición podría reunir el número necesario para habilitar una sesión de interpelación, mientras el oficialismo continúa con el tradicional "poroteo" para neutralizar la iniciativa.

Cómo es el proceso para una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni

El mecanismo institucional es complejo y requiere varias instancias de aprobación. En primer término, una de las cámaras del Congreso debe habilitar el pedido de interpelación. Luego, para avanzar hacia una moción de censura que implique la remoción inmediata del jefe de Gabinete, es necesaria la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

En ambos casos, las decisiones deben adoptarse por mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los miembros presentes.

Las dudas de los aliados complican al Gobierno Nacional

Uno de los principales focos de preocupación para el Gobierno pasa por la postura que adoptarán los bloques aliados.

Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical comenzaron a tomar cierta distancia respecto de las explicaciones brindadas por Adorni para justificar su situación patrimonial, un factor que agrega incertidumbre al escenario parlamentario.

En la tarea de reunir respaldos trabajan activamente la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Manuel Adorni se prepara para ir al Senado

Con el objetivo de descomprimir la tensión política y contrarrestar la ofensiva opositora, la mesa política del Gobierno resolvió que Adorni concurra a la Cámara de Senadores a principios de julio para presentar su primer informe de gestión.

Por el momento, el martes 2 y el jueves 7 de julio aparecen como las fechas tentativas para la exposición del funcionario.

Hasta entonces, el oficialismo buscará fortalecer sus alianzas parlamentarias y evitar que la presión opositora se transforme en una amenaza concreta para la continuidad del jefe de Gabinete.