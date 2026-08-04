Fernández Sagasti pidió sesionar a distancia la Ley de Tierras "No estoy incapacitada para debatir y votar"

Embarazada de 32 semanas, la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó autorización para poder participar de las sesiones a distancia.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti , presentó una nota formal a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel , para solicitar una autorización excepcional que le permita participar, debatir y votar de manera remota en las próximas sesiones de la Cámara Alta, que incluirá un tema clave: la Ley de Tierras.

La legisladora fundamentó el pedido en una indicación médica que le prohíbe realizar viajes de larga distancia debido a que cursa un embarazo de 32 semanas. La votación de la oposición será clave en el debate por la ley que impulsa el oficialismo.

Según explicó, la restricción alcanza tanto a traslados por vía aérea como terrestre, por lo que no puede viajar desde Mendoza hacia Buenos Aires para asistir a las sesiones presenciales. "No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir y votar", aclaró.

En la presentación, Fernández Sagasti aclaró que no pretende adelantar su licencia por maternidad ni dejar de cumplir con sus obligaciones legislativas, sino encontrar un mecanismo que le permita continuar ejerciendo el mandato para el que fue elegida.

"No estoy solicitando anticipar una licencia por maternidad", sostuvo la senadora.

"Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber, y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", señaló Fernández Sagasti.

En ese sentido, agregó que el único impedimento que enfrenta es la imposibilidad física de recorrer más de 1.000 kilómetros para llegar al Congreso.

"Si fuera una senadora de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto", afirmó.

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El planteo apunta a garantizar la representación de Mendoza

La senadora argumentó que el Senado ya dispone de un sistema de sesiones y votación remota, implementado durante la pandemia, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según expuso en la nota, impedirle utilizar esa herramienta implicaría dejar a Mendoza con una representación legislativa reducida, pese a existir recursos tecnológicos que permitirían garantizar su participación.

Fernández Sagasti también sostuvo que la situación genera una desigualdad entre las provincias. Señaló que una senadora con residencia en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana podría asistir al recinto aun atravesando el mismo cuadro médico, ya que no debería realizar un viaje de larga distancia.

"La diferencia no la marca el embarazo, la marca la distancia. El Senado fue concebido para asegurar la igualdad entre las provincias; la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo", expresó.

Un pedido excepcional y por tiempo limitado

La legisladora precisó que la autorización solicitada tendría carácter excepcional, individual y transitorio. En caso de ser aprobada, regiría únicamente hasta el inicio de su licencia formal por maternidad o hasta que cesen las restricciones médicas para viajar.

Además, indicó que está dispuesta a utilizar los mecanismos de verificación de identidad previstos por el Senado para las participaciones remotas.

Finalmente, la presentación deja planteada la posibilidad de acudir a la Justicia Federal en caso de que el pedido sea rechazado, al considerar que una eventual negativa podría afectar la representación de Mendoza en el Congreso Nacional.