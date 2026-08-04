4 de agosto de 2026
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Hugo Moyano

Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano, fue demorado en un confuso episodio con su novia

Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, fue interceptado en la vía pública tras un amplio operativo policial. Qué pasó.

Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano, fue demorado en un confuso episodio con su novia.

Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano, fue demorado en un confuso episodio con su novia.

Por Sitio Andino Política

Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, se encuentra demorado tras un amplio operativo policial y del SAME en el barrio porteño de Belgrano por presunta agresión a su novia. De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió, pasadas las 5, hasta la vivienda por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública, informó Noticias Argentinas.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble. El personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes.

Candela Arizaga.

Candela Arizaga.

Acerca de la mujer, se indicó que se trata de Candela Arizaga, de 23 años, quien en primera instancia acusó a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. De acuerdo a la comunicado, Arizaga está declarando, pero no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de las drogas.

Qué pasó con Facundo Moyano, hijo de Hugo Moyano

Acerca de Facundo Moyano, se supo que fue trasladado a una comisaría en calidad de demorado. Asimismo, se ordenó al personal implantar un perímetro extenso.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga nació en Rosario, trabaja como modelo y promotora, y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram. En 2023 fue promotora del TC. En su cuenta sube habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana, indicó La Nación.

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