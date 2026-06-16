La movida de último momento de La Libertad Avanza para evitar la interpelación a Adorni

El oficialismo busca evitar la moción de censura contra el Jefe de Gabinete.

El oficialismo decidió levantar la sesión prevista para este jueves en el Senado en medio de la creciente presión de la oposición para avanzar con un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La medida implica, además, que no se tratarán proyectos clave que estaban en agenda, entre ellos la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada y pliegos judiciales que ya contaban con dictamen.

La determinación de La Libertad Avanza se produjo luego de que el interbloque Justicialista, encabezado por José Mayans, acelerara gestiones para impulsar una interpelación con posible moción de censura contra el funcionario.

Ante ese escenario, el oficialismo optó por no abrir el recinto y evitar así que la oposición tenga margen para avanzar con planteos en el recinto.

Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Senado de la Nación, debate Presupuesto 2026 (26-12-25) El peronismo acelera el proceso de interpelación a Manuel Adorni en el Senado nacional. Foto: NA

En la previa, existía expectativa sobre si el oficialismo mantendría la sesión, ya que eso implicaba habilitar un contexto favorable para que la oposición activara mecanismos parlamentarios contra Adorni.

Desde la bancada libertaria descaran que esta semana se avance con una moción de censura, aunque reconocen que en una eventual sesión pueden impulsarse pedidos de interpelación o cuestiones de privilegio.

Qué temas quedaron en suspenso en el Senado de la Nación

Entre los puntos que iban a tratarse en la sesión ahora suspendida figuraban:

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , impulsado por Federico Sturzenegger.

, impulsado por Federico Sturzenegger. Pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que habían obtenido dictamen días atrás.

Sin embargo, fuentes del oficialismo reconocen que el articulado de la iniciativa sobre propiedad privada aún no está completamente cerrado, lo que también contribuía a la falta de definiciones.

La presión por la presencia de Manuel Adorni en el Congreso

En paralelo, se mantiene la discusión por la fecha de presentación del jefe de Gabinete en el Senado. Adorni había comunicado que concurrirá recién en julio, lo que generó rechazos tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

La vicepresidenta Victoria Villarruel había convocado a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles, aunque también podría caerse en este contexto de tensión política.

Desde distintos sectores, incluso aliados, reclamaron que el funcionario se presente durante junio para brindar explicaciones.

El pedido de interpelación y las acusaciones contra Manuel Adorni

El planteo opositor quedó formalizado con una presentación firmada por senadores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.

En el documento sostienen que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “omisiones, contradicciones y rectificaciones” en declaraciones del funcionario ante organismos de control.

También apuntan a un “incremento patrimonial significativo e inexplicable” desde su llegada al cargo.

pedido de interpelación MA

En ese marco, la senadora Flavia Royón, habitual aliada del oficialismo, advirtió que la continuidad de Adorni podría quedar atada al avance judicial.

La legisladora sostuvo que “si la Justicia lo imputa y procesa, debería dar un paso al costado”, y agregó que, de no haber una decisión del Ejecutivo, “va a intervenir el Congreso”.

Esa postura deja abierta la posibilidad de que sectores aliados acompañen una eventual moción de censura, el mecanismo que la oposición evalúa para intentar desplazar al jefe de Gabinete.

Fuente: con información de TN