Crece la presión contra Adorni y el Gobierno busca contener la avanzada opositora en el Congreso

En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al funcionario y descartan su salida. Sin embargo, puertas adentro aumenta el malestar por el impacto político del caso, agravado tras la presentación de su declaración jurada y sus recientes declaraciones públicas.
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"Ya presenté la declaración jurada"
Manuel Adorni explicó que, antes de ser funcionario público, él y su pareja ahorraban en negro y sostuvo que esos fondos no habían sido incorporados a su presentación patrimonial.
Caso Manuel Adorni: presión interna y dudas sobre el escenario en el Congreso
Dentro del oficialismo conviven dos posturas: sectores que consideran que Adorni debería dar un paso al costado para cerrar la crisis, y otros que sostienen que su salida significaría ceder ante la oposición.
En paralelo, el Gobierno sigue de cerca los movimientos legislativos. La oposición impulsa en ambas cámaras pedidos de interpelación y una moción de censura, un mecanismo previsto en la Constitución pero que nunca fue utilizado para remover a un jefe de Gabinete.
Si bien en Balcarce 50 creen que la oposición no tendría los votos suficientes, admiten que el escenario es incierto. La clave estará en la posición del PRO y de los gobernadores radicales, en un contexto marcado por el malestar social y la presión política.
La estrategia oficial: adelantar el informe en el Senado de Manuel Adorni
En ese contexto, el oficialismo apuesta a una jugada para descomprimir la tensión: fijar una fecha cercana para que Adorni brinde su informe de gestión en el Senado. El funcionario ya había anunciado que iría en julio, pero podría ser antes.
La propuesta será impulsada por la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El objetivo es responder a uno de los principales reclamos de la oposición, que cuestiona que el jefe de Gabinete no haya asistido al Congreso desde su asunción, pese a la obligación constitucional de hacerlo periódicamente.
Reclamos opositores y escalada política por el caso Adorni
Los cuestionamientos hacia Adorni se intensificaron tras la difusión de su declaración jurada, en la que se detectaron inconsistencias que el propio funcionario intentó justificar públicamente.
A partir de allí, distintos bloques opositores —incluidos sectores del peronismo, la Coalición Cívica, la UCR y espacios provinciales— impulsaron pedidos formales para que el jefe de Gabinete sea interpelado.
Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar tiempo y evitar una derrota política en el Congreso. Confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios, pero reconoce que la presión política y social podría influir en aliados clave.
En ese escenario, la eventual presentación de Adorni en el Senado aparece como una instancia clave para intentar desactivar el conflicto, en medio de una creciente tensión que amenaza con complicar la agenda legislativa del oficialismo.