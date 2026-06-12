Crece la presión contra Adorni y el Gobierno busca contener la avanzada opositora en el Congreso

El Gobierno busca anticipar la presentación de Adorni en el Congreso.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , suma tensión dentro y fuera del Gobierno. Mientras crecen las críticas internas y la oposición avanza con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura , el oficialismo busca una salida política que le permita descomprimir el conflicto sin ceder terreno .

En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al funcionario y descartan su salida . Sin embargo, puertas adentro aumenta el malestar por el impacto político del caso, agravado tras la presentación de su declaración jurada y sus recientes declaraciones públicas.

"Ya presenté la declaración jurada" Manuel Adorni explicó que, antes de ser funcionario público, él y su pareja ahorraban en negro y sostuvo que esos fondos no habían sido incorporados a su presentación patrimonial. En Mesa Chica con @josedel_rio pic.twitter.com/WyVb2YEJ8v

Dentro del oficialismo conviven dos posturas : sectores que consideran que Adorni debería dar un paso al costado para cerrar la crisis, y otros que sostienen que su salida significaría ceder ante la oposición .

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca los movimientos legislativos. La oposición impulsa en ambas cámaras pedidos de interpelación y una moción de censura, un mecanismo previsto en la Constitución pero que nunca fue utilizado para remover a un jefe de Gabinete.

Si bien en Balcarce 50 creen que la oposición no tendría los votos suficientes, admiten que el escenario es incierto. La clave estará en la posición del PRO y de los gobernadores radicales, en un contexto marcado por el malestar social y la presión política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

La estrategia oficial: adelantar el informe en el Senado de Manuel Adorni

En ese contexto, el oficialismo apuesta a una jugada para descomprimir la tensión: fijar una fecha cercana para que Adorni brinde su informe de gestión en el Senado. El funcionario ya había anunciado que iría en julio, pero podría ser antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

La propuesta será impulsada por la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El objetivo es responder a uno de los principales reclamos de la oposición, que cuestiona que el jefe de Gabinete no haya asistido al Congreso desde su asunción, pese a la obligación constitucional de hacerlo periódicamente.

Reclamos opositores y escalada política por el caso Adorni

Los cuestionamientos hacia Adorni se intensificaron tras la difusión de su declaración jurada, en la que se detectaron inconsistencias que el propio funcionario intentó justificar públicamente.

Embed "Ganamos unos 300 mil dólares en Bitcoin"



Manuel Adorni contó que con su mujer invirtió "aproximadamente unos 200 mil dólares" y ganó "bastante dinero" entre 2014 y 2018 con eso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/cLDCGS1AJq — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

A partir de allí, distintos bloques opositores —incluidos sectores del peronismo, la Coalición Cívica, la UCR y espacios provinciales— impulsaron pedidos formales para que el jefe de Gabinete sea interpelado.

En Diputados, incluso, algunos legisladores avanzaron con la posibilidad de una moción de censura, que requeriría mayoría absoluta en ambas cámaras para concretar su remoción.

Un equilibrio frágil para el Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar tiempo y evitar una derrota política en el Congreso. Confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios, pero reconoce que la presión política y social podría influir en aliados clave.

En ese escenario, la eventual presentación de Adorni en el Senado aparece como una instancia clave para intentar desactivar el conflicto, en medio de una creciente tensión que amenaza con complicar la agenda legislativa del oficialismo.