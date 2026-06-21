Caso Adorni: la oposición busca interpelarlo y complica la agenda legislativa del Gobierno

La crisis política desatada por el escándalo que involucra a Manuel Adorni no solo afecta la imagen del Gobierno nacional, sino que también pone en riesgo la estrategia legislativa de La Libertad Avanza en el Congreso. La polémica creció luego de que el funcionario reconociera el ocultamiento ante el fisco de activos equivalentes a 500 mil dólares .

La situación amenaza con alterar la agenda parlamentaria que el oficialismo tenía prevista para esta semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , había anticipado una sesión para el 24 de junio con temas clave como el acuerdo con los fondos buitre y el denominado Súper RIGI .

Sin embargo, el escándalo tomó nuevo impulso con el episodio conocido como el "pendrive" , lo que llevó a gran parte de la oposición a impulsar una sesión especial para el 23 de junio . El objetivo es debatir expedientes vinculados a la interpelación y una posible moción de censura contra Adorni .

Incluso Unión por la Patria , que semanas atrás evitaba avanzar con esa posibilidad, se sumó a la ofensiva. A los respaldos del Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica , podrían agregarse los dos diputados del MID , acercando a la oposición al quórum necesario.

El PRO duda y el Gobierno busca desactivar la sesión

Dentro del PRO persisten diferencias sobre la estrategia a seguir. Aunque algunos sectores habían evaluado facilitar el quórum y acompañar una interpelación, en las últimas horas la postura se moderó y reconocen que todavía no existe una decisión definitiva.

Mientras tanto, el Gobierno intensificó las negociaciones con bloques dialoguistas para impedir el avance opositor. El antecedente juega a favor del oficialismo: un intento previo para acorralar a Adorni en Diputados fracasó por falta de apoyos y terminó siendo suspendido.

La estrategia oficialista y la definición de una semana clave

En el Senado, la Casa Rosada logró ordenar su estrategia y postergar la sesión prevista inicialmente. Además, se consolidó la interpretación de que tanto la interpelación como la moción de censura requieren una mayoría de dos tercios, un número al que el peronismo hoy no puede acceder.

Pese a ello, el caso Adorni sigue condicionando la agenda oficialista. Desde La Libertad Avanza advirtieron que, si la oposición no consigue abrir el recinto el 23 de junio, podrían revisar la sesión del día siguiente para evitar que el escándalo eclipse los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso.