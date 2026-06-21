21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Manuel Adorni

Caso Adorni: la oposición busca interpelarlo y complica la agenda legislativa del Gobierno

El Gobierno nacional negocia contrarreloj para evitar que el escándalo de Manuel Adorni frene su hoja de ruta legislativa.

Caso Manuel Adorni: la oposición busca interpelarlo y complica la agenda legislativa del Gobierno.

Caso Manuel Adorni: la oposición busca interpelarlo y complica la agenda legislativa del Gobierno.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La crisis política desatada por el escándalo que involucra a Manuel Adorni no solo afecta la imagen del Gobierno nacional, sino que también pone en riesgo la estrategia legislativa de La Libertad Avanza en el Congreso. La polémica creció luego de que el funcionario reconociera el ocultamiento ante el fisco de activos equivalentes a 500 mil dólares.

La situación amenaza con alterar la agenda parlamentaria que el oficialismo tenía prevista para esta semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado una sesión para el 24 de junio con temas clave como el acuerdo con los fondos buitre y el denominado Súper RIGI.

La oposición acelera la ofensiva contra Adorni

Sin embargo, el escándalo tomó nuevo impulso con el episodio conocido como el "pendrive", lo que llevó a gran parte de la oposición a impulsar una sesión especial para el 23 de junio. El objetivo es debatir expedientes vinculados a la interpelación y una posible moción de censura contra Adorni.

Incluso Unión por la Patria, que semanas atrás evitaba avanzar con esa posibilidad, se sumó a la ofensiva. A los respaldos del Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, podrían agregarse los dos diputados del MID, acercando a la oposición al quórum necesario.

El PRO duda y el Gobierno busca desactivar la sesión

Dentro del PRO persisten diferencias sobre la estrategia a seguir. Aunque algunos sectores habían evaluado facilitar el quórum y acompañar una interpelación, en las últimas horas la postura se moderó y reconocen que todavía no existe una decisión definitiva.

Mientras tanto, el Gobierno intensificó las negociaciones con bloques dialoguistas para impedir el avance opositor. El antecedente juega a favor del oficialismo: un intento previo para acorralar a Adorni en Diputados fracasó por falta de apoyos y terminó siendo suspendido.

La estrategia oficialista y la definición de una semana clave

En el Senado, la Casa Rosada logró ordenar su estrategia y postergar la sesión prevista inicialmente. Además, se consolidó la interpretación de que tanto la interpelación como la moción de censura requieren una mayoría de dos tercios, un número al que el peronismo hoy no puede acceder.

Pese a ello, el caso Adorni sigue condicionando la agenda oficialista. Desde La Libertad Avanza advirtieron que, si la oposición no consigue abrir el recinto el 23 de junio, podrían revisar la sesión del día siguiente para evitar que el escándalo eclipse los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El PRO en el Senado amenazó con votar la remoción de Manuel Adorni

Entre pedidos de interpelación, tiene fecha la presentación de Adorni en el Senado

La movida de último momento de La Libertad Avanza para evitar la interpelación a Adorni

Caso Manuel Adorni: ¿Qué es una moción de censura?

El Gobierno asegura tener los votos, pero la situación de Manuel Adorni sigue complicándose

El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación

Quiénes son los integrantes del gobierno que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias

Lee además
Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni.

Victoria Villarruel marcó distancia con Milei en Rosario y cuestionó el apoyo a Adorni
Javier Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario.

Milei vuelve a exhibir su apoyo a Adorni y Villarruel desafía a la Casa Rosada en Rosario
LO QUE SE LEE AHORA
El juez de la Suprema Corte se refirió al rol del ciudadano en el ejercicio de la soberanía. video

José Valerio: "Si todos los jueces pensaran igual, no estaríamos en una república"

Las Más Leídas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe