Murió "Chicho" Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años.

En las últimas horas falleció Vicente Emilio "Chicho" Russo, histórico dirigente del Partido Justicialista y protagonista de una de las trayectorias políticas más importantes que tuvo San Rafael desde el regreso de la democracia.

Russo dejó una marca indeleble en la vida institucional de San Rafael. Fue intendente durante tres períodos consecutivos, gobernando el departamento entre diciembre de 1987 y diciembre de 1999. Su llegada al municipio se produjo en los primeros años de la recuperación democrática del país y posteriormente logró ser reelecto en 1991 y 1995, completando así doce años ininterrumpidos al frente de la comuna.

Vicente Emilio "Chicho" Russo, fue uno de los políticos más influyentes de San Rafael.

Esa extensa gestión lo convirtió durante muchos años en el intendente con mayor permanencia en el cargo desde el retorno de la democracia, una marca que tiempo después sería superada por Emir Félix. A lo largo de su carrera también tuvo participación activa en la política provincial y llegó a integrar una fórmula como candidato a vicegobernador de Mendoza.

Russo formó parte de una generación de dirigentes que marcaron el rumbo político de San Rafael y contribuyeron al desarrollo institucional del departamento.

Chicho Russo atravesaba una enfermedad desde hace un tiempo.

Una figura respetada más allá de las diferencias políticas

Las muestras de pesar por su fallecimiento comenzaron a multiplicarse apenas se conoció la noticia. Dirigentes, militantes y vecinos recordaron su trayectoria pública y destacaron tanto su legado político como su calidad humana.

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el del exsenador nacional y referente histórico del radicalismo mendocino, Ernesto Sanz, quien expresó en la red social X: "Despido a Vicente 'Chicho' Russo, ex intendente de San Rafael. Un luchador de la vida y más aún en la adversidad. Comprometido con San Rafael y su gente, dejó una huella profunda de afecto y respeto. Mi abrazo a Elsa e hijos en este momento de dolor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanzErnesto/status/2069008896128102677&partner=&hide_thread=false Despido a Vicente Chicho Russo, ex Intendente de San Rafael. Un luchador de la vida y más aún en la adversidad . Comprometido con San Rafael y su gente, dejó una huella profunda de afecto y respeto. Mi abrazo a Elsa e hijos en este momento de dolor — Ernesto Sanz (@SanzErnesto) June 22, 2026

También se manifestó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien señaló: "Ante el fallecimiento de Vicente 'Chicho' Russo, ex intendente de San Rafael, acompaño a su familia y seres queridos en este momento. Mis condolencias a quienes compartieron con él el compromiso por la gestión pública y el desarrollo de San Rafael".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2069010923679793213&partner=&hide_thread=false Ante el fallecimiento de Vicente “Chicho” Russo, ex intendente de San Rafael, acompaño a su familia y seres queridos en este momento. Mis condolencias a quienes compartieron con él, el compromiso por la gestión pública y el desarrollo de San Rafael. — Hebe Casado (@hebesil) June 22, 2026

Los mensajes reflejaron el respeto que Russo supo construir a lo largo de su extensa trayectoria política y el reconocimiento a una figura que trascendió las fronteras partidarias para convertirse en uno de los dirigentes más representativos de la historia reciente de San Rafael.

El último adiós

Este lunes entre las 10 y las 12 horas sus restos serán velados en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael.

Allí, vecinos, dirigentes y allegados podrán acercarse para brindarle el último adiós a quien fue una de las figuras más influyentes de la política sanrafaelina de las últimas décadas.

El comunicado de la Municipalidad de San Rafael

La Municipalidad de San Rafael expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Vicente Emilio Russo, quien se desempeñó en tres oportunidades como Intendente de nuestro departamento y tuvo una destacada trayectoria en la vida política e institucional de la comunidad.

Su compromiso con el desarrollo de San Rafael y su permanente vocación de servicio forman parte de la historia de nuestro pueblo y del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de dolor, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias.