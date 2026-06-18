Nuevo caso de abigeato preocupa a vecinos de Rama Caída

Un nuevo hecho vinculado al abigeato generó preocupación entre vecinos de Rama Caída , en San Rafael . En esta oportunidad, dos yeguas preñadas fueron sacadas de sus corrales, aunque los autores del hecho no lograron escapar con los animales.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle La Vilina y el canal marginal , una zona rural donde, según manifestaron vecinos, este tipo de delitos se repite con frecuencia.

De acuerdo con los primeros datos, los responsables alcanzaron a retirar a los animales del corral , pero fueron interceptados por vecinos de la zona antes de concretar el robo.

Gracias a esa intervención, las dos yeguas preñadas pudieron ser recuperadas y el hecho no llegó a consumarse.

Preocupación por hechos reiterados de abigeato

Si bien en esta ocasión el ilícito no pudo concretarse, los vecinos remarcaron que los casos de abigeato son recurrentes en distintos sectores rurales de San Rafael.

Además, señalaron que la propietaria de los animales ya había sido víctima en otras oportunidades de hechos similares, por lo que crece la preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.

El caso volvió a poner en agenda el reclamo de mayor seguridad en áreas rurales, donde los productores y vecinos advierten sobre la repetición de este tipo de episodios.