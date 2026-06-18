18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Abigeato

Nuevo caso de abigeato preocupa a vecinos de Rama Caída

El hecho ocurrió en una zona rural de Rama Caída, donde vecinos advierten que los casos de abigeato se repiten con frecuencia.

Nuevo intento de abigeato en San Rafael.

Nuevo intento de abigeato en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Un nuevo hecho vinculado al abigeato generó preocupación entre vecinos de Rama Caída, en San Rafael. En esta oportunidad, dos yeguas preñadas fueron sacadas de sus corrales, aunque los autores del hecho no lograron escapar con los animales.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle La Vilina y el canal marginal, una zona rural donde, según manifestaron vecinos, este tipo de delitos se repite con frecuencia.

Los vecinos interceptaron a los autores del hecho en San Rafael

De acuerdo con los primeros datos, los responsables alcanzaron a retirar a los animales del corral, pero fueron interceptados por vecinos de la zona antes de concretar el robo.

Gracias a esa intervención, las dos yeguas preñadas pudieron ser recuperadas y el hecho no llegó a consumarse.

Preocupación por hechos reiterados de abigeato

Si bien en esta ocasión el ilícito no pudo concretarse, los vecinos remarcaron que los casos de abigeato son recurrentes en distintos sectores rurales de San Rafael.

Además, señalaron que la propietaria de los animales ya había sido víctima en otras oportunidades de hechos similares, por lo que crece la preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.

El caso volvió a poner en agenda el reclamo de mayor seguridad en áreas rurales, donde los productores y vecinos advierten sobre la repetición de este tipo de episodios.

Embed - SAN RAFAEL: EL ABIGEATO SIGUE ASOLANDO VARIAS ZONAS

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