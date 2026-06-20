20 de junio de 2026
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San Rafael

¿Buscas una escapada de finde? Estos 3 lugares gratuitos de San Rafael te sorprenderán

Si buscas una escapada este fin de semana, Sitio Andino te invita a descubrir tres imperdibles del turismo en San Rafael que te enamorarán.

¿Buscas una escapada de finde? Estos 3 lugares gratuitos de San Rafael te sorprenderán

¿Buscas una escapada de finde? Estos 3 lugares gratuitos de San Rafael te sorprenderán

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos buscan opciones para desconectarse de la rutina y disfrutar de los paisajes únicos que ofrece la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres lugares hermosos, gratuitos e ideales para visitar en San Rafael.

Tres lugares imperdibles para visitar en San Rafael

Si estás pensando en una escapada de fin de semana sin gastar dinero, San Rafael ofrece opciones ideales para disfrutar de la naturaleza, la historia y el aire libre. La Villa 25 de Mayo, el Cañón del Atuel y la Plaza Francia son tres lugares que combinan belleza, tranquilidad y experiencias para toda la familia.

La Villa 25 de Mayo, situada a aproximadamente 25 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Rafael, es uno de los destinos más representativos de la región. Sus calles arboladas, la arquitectura tradicional, los sitios de valor histórico y la cercanía al río Diamante conforman un entorno ideal para recorrer con tranquilidad, disfrutar de la naturaleza y descubrir los orígenes de San Rafael.

Por otra parte, el Cañón del Atuel constituye uno de los principales atractivos turísticos de San Rafael. Ubicado entre El Nihuil y Valle Grande, este impresionante sitio se destaca por sus imponentes paredes rocosas, sus aguas de tonalidades turquesas y sus singulares formaciones naturales, que conforman paisajes de gran belleza. Además, la zona cuenta con numerosos miradores y espacios ideales para realizar actividades recreativas, senderismo y deportes de aventura.

Cañón del Atuel
El Cañón del Atuel en San Rafael

El Cañón del Atuel en San Rafael

Finalmente, la Plaza Francia es uno de los espacios verdes más emblemáticos del departamento. Rodeada de frondosos árboles y amplios jardines, brinda un ambiente agradable y tranquilo para pasear, relajarse y disfrutar del aire libre. Este tradicional punto de encuentro es frecuentado tanto por residentes como por turistas y suele ser sede de ferias artesanales.

Estos son solo algunos ejemplos de la riqueza turística que ofrece San Rafael. Sin embargo, Mendoza cuenta con una amplia variedad de atractivos distribuidos a lo largo de su territorio. Entre ellos, se destacan tres fuentes monumentales que se han convertido en verdaderos íconos por su belleza y valor ornamental.

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