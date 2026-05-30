30 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

Las fuentes más increíbles de Mendoza que parecen sacadas de una postal

Descubrí tres fuentes emblemáticas de Mendoza que combinan historia, arte y arquitectura, y convertí tu paseo de fin de semana en una experiencia única.

Las fuentes más increíbles de Mendoza que parecen sacadas de una postal

Las fuentes más increíbles de Mendoza que parecen sacadas de una postal

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos aprovechan el tiempo libre para recorrer distintos rincones de la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a conocer tres impresionantes fuentes emblemáticas de Mendoza que combinan historia, arquitectura y valor turístico.

Fuentes emblemáticas de Mendoza: patrimonio artístico, arquitectura y atractivo turístico

La Fuente de los Continentes, ubicada en el tradicional Parque General San Martín, es una de las piezas escultóricas más representativas de Mendoza. Inspirada en la célebre fuente francesa “Los Cuatro Continentes”, la obra simboliza a América, Asia, Europa y África mediante imponentes figuras de hierro fundido y refinados detalles ornamentales propios de la arquitectura académica francesa de la Belle Époque. Su relevancia artística, histórica y patrimonial la convierte en uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la provincia.

8 de Julio de 2025, Parque General San Martín, Fuente de los continentes, turismo, turistas, vacaciones de invierno
La Fuente de los Continentes en el Parque General San Martín

La Fuente de los Continentes en el Parque General San Martín

En el centro de la Plaza Independencia se encuentra la Fuente de Aguas Danzantes, uno de los íconos urbanos más reconocidos de la ciudad de Mendoza. La fuente combina un diseño contemporáneo con amplios espejos de agua, iluminación dinámica y chorros sincronizados que aportan movimiento y atractivo visual al espacio público. Además de enriquecer el paisaje urbano y arquitectónico de la capital mendocina, constituye un importante punto de encuentro y paseo para turistas y residentes.

Por su parte, la fuente principal de la Plaza Italia se ha consolidado como una de las intervenciones artísticas más innovadoras de Mendoza. Inaugurada en 2022 bajo el nombre “Todo por amor”, la obra rinde homenaje a Dante Alighieri y recrea escenas inspiradas en La Divina Comedia mediante esculturas monumentales, juegos de luces, efectos de agua y bruma escénica. Su propuesta estética y simbólica ofrece una experiencia visual única, posicionándola como un destacado atractivo cultural y turístico de la ciudad.

Mendoza ofrece espacios donde la historia, la cultura y los paisajes se combinan para crear escenarios únicos durante todo el año. En ese recorrido, también se destacan tres puentes emblemáticos que sorprenden por su valor arquitectónico y encanto turístico.

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