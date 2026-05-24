24 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

Los tres puentes más emblemáticos de Mendoza que tenés que conocer

Este fin de semana largo es ideal para recorrer Mendoza y descubrir tres puentes emblemáticos que combinan historia, paisajes y turismo.

Los tres puentes más emblemáticos de Mendoza que tenés que conocer

Los tres puentes más emblemáticos de Mendoza que tenés que conocer

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos aprovechan el tiempo libre para recorrer y descubrir rincones únicos de la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a conocer tres impresionantes puentes emblemáticos de Mendoza que combinan historia y valor turístico.

Los puentes mendocinos que se convirtieron en verdaderos íconos turísticos

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En primer lugar, aparece el Puente del Inca, una impactante formación natural ubicada sobre el río Cuevas, en plena Cordillera de los Andes, dentro de Las Heras. Este atractivo turístico se destaca por sus colores minerales, sus aguas termales y el imponente paisaje montañoso que lo rodea, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes visitan Mendoza. Actualmente, no se puede cruzar caminando sobre el puente para preservar su estructura natural y evitar daños en este histórico monumento.

Por otro lado, se encuentra el Puente Colgante de Cacheuta, uno de los íconos turísticos más reconocidos de la provincia. Ubicado en la localidad de Cacheuta, este histórico puente fue inaugurado en 1952 y actualmente sobresale por su valor patrimonial, sus vistas panorámicas y las actividades de turismo aventura que atraen visitantes durante todo el año.

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El Puente del Inca en Mendoza

El Puente del Inca en Mendoza

Finalmente, el Puente de Hierro, en Guaymallén, es una antigua estructura ferroviaria construida en metal que se transformó en uno de los símbolos patrimoniales del departamento. Su arquitectura y relevancia histórica lo convierten en un sitio muy representativo dentro de Mendoza.

Mendoza cuenta con rincones que combinan historia, paisajes y cultura, convirtiéndose en destinos ideales para disfrutar durante cualquier época del año. Y si te interesa seguir descubriendo lugares únicos de la provincia, también podés conocer estas impresionantes iglesias y santuarios mendocinos que enamoran tanto a turistas como a locales.

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