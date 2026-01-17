La joya histórica que tiene Cacheuta con vistas que no creés que existan

Con el paso del verano, Cacheuta se ha convertido en uno de los destinos favoritos de locales y turistas. Entre sus atractivos más destacados se encuentra una joya cargada de historia y simbolismo . En esta nota, te contamos todos los detalles.

A unos 43 kilómetros de la Ciudad de Mendoza , en el departamento de Luján de Cuyo , se encuentra el Puente Colgante de Cacheuta , un ícono de la localidad homónima.

Inaugurado en 1952, este puente histórico cruza el río Mendoza y tiene una extensión de 140 metros. Se ubica paralelo al antiguo puente ferroviario del desaparecido tren Trasandino, aunque su construcción se realizó más de medio siglo después.

Cómo llegar al Puente Colgante de Cacheuta

Su origen responde al crecimiento de Cacheuta en esa época: conectaba la estación de tren con un nuevo barrio de trabajadores al otro lado del río. Más que una simple obra de ingeniería, representa un testimonio vivo del desarrollo y la historia local.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, puente, vacaciones Este verano 2026 no te podés perder el Puente Colgante de Cacheuta Foto: Cristian Lozano

En conclusión, el Puente Colgante de Cacheuta no solo conserva su valor histórico, sino que también ofrece vistas espectaculares y experiencias de turismo aventura, consolidándose como un destino imperdible para quienes visitan la región.

