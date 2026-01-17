17 de enero de 2026
Sitio Andino
Importante demora en el Paso Los Libertadores: cuánto se espera para cruzar a Chile este sábado

Muchos mendocinos cruzan a Chile por Los Libertadores este sábado. Conocé la demora actual y planificá tu viaje con anticipación.

Foto: Prensa Gendarmería Nacional
View this post on Instagram

Tránsito y demoras en el Paso Los Libertadores

Según información oficial, en el complejo argentino Roque Carranza (de Chile a Argentina), las autoridades informan que las demoras son mínimas, rondando los 10 minutos, con tránsito fluido y sin congestiones en los accesos.

Por el contrario, quienes se dirigen hacia el complejo chileno Los Libertadores desde el túnel internacional enfrentan retrasos de hasta tres horas, debido a una fila de aproximadamente 3,5 kilómetros que se extiende desde el sector del cobertizo.

Largas colas se registran en el Paso Internacional Los Libertadores este sábado 17 de enero.

Es importante recordar que el Paso Internacional Cristo Redentor permanece abierto para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores tomar las precauciones correspondientes antes de cruzar.

Ayer se registró un total de 6.518 personas que ingresaron al país por el Paso Cristo Redentor, distribuidas en 1.370 vehículos y 44 colectivos. En cuanto a los egresos, se contabilizaron 6.432 personas (1.326 vehículos y 44 colectivos), reflejando un flujo casi equilibrado de entrada y salida, con una ligera diferencia.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

