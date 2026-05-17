Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de mayo

Qué ocurre con el Paso Internacional Los Libertadores este domingo.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra habilitado este domingo 17 de mayo las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina.

Si bien la jornada se presenta fría en la alta montaña, el pronóstico anticipa un cielo despejado y un tiempo estable, sin precipitaciones . Condiciones ideales para mantener el cruce fronterizo abierto. La nieve que apareció el sábado en la cordillera, no se repetirá este domingo .

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Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 07-09-25 (02) Jornada fría este domingo 17 de mayo en el Paso Internacional Los Libertadores. Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.