20 de mayo de 2026
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Justo José Báscolo

Tras la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor, quejas y preocupación de camioneros

Ricardo Squartini, titular de Aprocam, dialogó con Aconcagua Radio, sobre la salida de Justo José Báscolo y las condiciones actuales del paso a Chile.

Paso Internacional Los Libertadores.

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 Por Aconcagua Radio

Luego de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor, un rol clave en la provincia de Mendoza, Ricardo Squartini, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) dialogó con Aconcagua Radio, quien explicó los problemas actuales en el paso a Chile.

Báscolo presentó su renuncia el lunes pasado como titular del cruce internacional por falta de apoyo desde el Gobierno nacional, especialmente de Enzo Cassia, responsable de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, que depende del Ministerio del Interior.

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"Hay una desinversión, un desinterés. Nosotros venimos por parte de Aprocam haciendo reclamos permanentes por las condiciones en que se encuentra (el paso). Hay algunos pozos donde los vehículos no pueden pasar. Los pozos son de tal tamaño que tienen que andar haciendo maniobras para poder manejarse", afirmó Báscolo.

Sobre la salida de Báscolo, sostuvo: "Realmente es una pena la decisión de Báscolo. Hay pocas personas que puedan estar en condiciones para llevar adelante la coordinación del Paso Cristo Redentor".

Carla Alburquerque, directora Administrativa de Centro de Frontera, será el reemplazo por el momento. "Hemos tenido comunicación con Alburquerque, pero no es sencillo, porque manejarlo desde un escritorio en Buenos Aires, sin conocer los inconvenientes que tiene el paso, es complejo. Diariamente, el señor Báscolo nos mandaba un informe sobre las condiciones del paso, ahora desde el lunes que no estamos teniendo ninguna información por parte del Ministerio del Interior", advirtió Squartini.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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