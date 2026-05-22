Mauricio Macri llega a la provincia de Mendoza: reunión con Alfredo Cornejo y rearmado del PRO hacia 2027.

El expresidente y lider del PRO , Mauricio Macri , llegará este viernes a la provincia de Mendoza con un cargada agenda de reuniones con dirigentes del partido amarillo y el gobernador Alfredo Cornejo . La visita se dará en medio de tensiones con el gobierno libertario y la necesidad de volver a potenciar el espacio hacia 2027.

Para volver a ordenar la estructura territorial del PRO y medir el clima político de cara al proceso electoral de 2027 , Macri pisará suelo mendocino . Además, se espera que se reúna con el mandatario radical , tal como viene haciendo con otros gobernadores que integraron Juntos por el Cambio tiempo atrás.

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La agenda comenzará con un almuerzo privado junto a dirigentes del PRO de distintas provincias , en un encuentro reducido y reservado. Allí analizarán el escenario político nacional, el vínculo con el oficialismo libertario y el futuro del partido amarillo en el interior del país.

Macri también mantendrá actividades junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los dirigentes "amarillos" que empieza a ganar volumen dentro del tablero político de la provincia, que para las últimas elecciones municipales se asoció a Cambia Mendoza.

Más tarde, a las 18, encabezará del encuentro “Próximo Paso - Cuyo”, que se realizará en el Hotel Hilton, en Guaymallén y reunirá a referentes partidarios, empresarios y dirigentes de la región.

Mauricio Macri en Mendoza

En ese contexto, el desembarco del líder del PRO en la provincia tiene una doble lectura: fortalecer vínculos con gobernadores y dirigentes territoriales que aún conservan volumen político propio, y empezar a reconstruir una red de poder pensando en el escenario post Milei.

Mendoza, además, representa un caso particular dentro del tablero nacional. Cornejo mantiene un vínculo pragmático con la Casa Rosada y ha respaldado varias de las políticas impulsadas por Milei, pero al mismo tiempo conserva autonomía política y estructura territorial propia.

image.png Javier Milei y Mauricio Macri.

El PRO y las tensiones con La Libertad Avanza

La reaparición del expresidente en Mendoza ocurre en un momento donde Macri busca volver a potenciar al PRO para evitar que sea absorbido completamente por La Libertad Avanza. En las últimas semanas, lanzó críticas contra Javier Milei y se ubicó como posible candidato a sucederlo.

Si bien en varias provincias continúan existiendo acuerdos legislativos y coincidencias con el Gobierno nacional, dentro del macrismo crece la preocupación por la pérdida de identidad partidaria y por el avance libertario sobre dirigentes y estructuras históricas del PRO.

El mandatario, por su parte, salió a responderle a Macri con críticas hacia su gestión cuando fue presidente. “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal", afirmó. "Además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional", declaró.