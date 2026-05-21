22 de mayo de 2026
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Martín Menem

Interna libertaria: Martín Menem admitió compartir tuits contra Caputo, pero negó que administre la cuenta

El titular de Diputados intentó bajar el tono a las disputas entre sectores y dijo que "no le importa a nadie". Reveló que hablará con el asesor presidencial y aseguró que el tema está “terminado”.

El dirigente ligado a Karina intentó bajarle el tono al conflicto.

El dirigente ligado a Karina intentó bajarle el tono al conflicto.

En declaraciones televisivas, el dirigente libertario sostuvo que se trata de “una pequeña diferencia” y un tema de “microclima” que “no le importa a nadie”, en un intento por desactivar la polémica que escaló en redes sociales.

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Martín Menem negó la cuenta que le pegaba a Caputo, pero admitió compartir posteos

El riojano fue tajante al volver a negar la pertenencia de la cuenta desde la cual se difundieron críticas al oficialismo. “Es absolutamente falso. Es una estupidez que estemos discutiendo esto”, afirmó.

Según explicó, la confusión se habría generado por el funcionamiento de los enlaces en redes. “Si un link es copiado y pegado, puede aparecer como enviado por cualquier persona. Es una estupidez grande como una casa”, insistió. Aunque, en ese sentido, reconoció haber compartido en un grupo de WhatsApp una publicación de la cuenta @PeriodistaRufus (eliminada tras el escándalo).

Además, evitó profundizar en el cruce con Caputo y remarcó que “no son cosas que hay que ventilar”, apelando a una metáfora futbolera: los conflictos, dijo, “se hablan dentro del vestuario”.

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Un conflicto que expuso la interna libertaria

El episodio que detonó la tensión fue la difusión de un posteo crítico hacia el Gobierno desde una cuenta atribuida a Menem, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre sectores del oficialismo, especialmente entre el entorno de Caputo y el armado político ligado a Karina Milei.

Desde el círculo del asesor presidencial, incluso, se deslizó que la eliminación de la cuenta “confirmaba” su autenticidad, mientras que referentes del ecosistema digital libertario reforzaron esa hipótesis.

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Cruje la mesa pol&iacute;tica de La Libertad Avanza.

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Menem, sin embargo, rechazó de plano esas versiones y negó haberle mentido al presidente Javier Milei, quien ya había intervenido públicamente para respaldarlo y dar por cerrado el tema.

En paralelo, Caputo publicó un sugestivo mensaje en redes sociales en el que mencionó los criterios de una investigación criminal —motivo, medios y oportunidad—, lo que fue interpretado como una indirecta en medio de la disputa.

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Consultado por eventuales diferencias políticas, Menem buscó despejar el escenario: “No se está discutiendo nada político. Falta más de un año para las elecciones”, señaló.

También reforzó su alineamiento con el jefe de Estado: “Yo me debo al presidente Milei y lo voy a bancar hasta el último día”, afirmó, dando a entender que el conflicto interno quedó saldado, al menos públicamente.

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