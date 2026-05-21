Interna libertaria: Martín Menem admitió compartir tuits contra Caputo, pero negó que administre la cuenta

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , volvió a referirse a la interna dentro de La Libertad Avanza y buscó bajarle el tono al conflicto con el asesor presidencial Santiago Caputo, tras varios días de tensión pública .

En declaraciones televisivas, el dirigente libertario sostuvo que se trata de “una pequeña diferencia” y un tema de “microclima” que “no le importa a nadie” , en un intento por desactivar la polémica que escaló en redes sociales.

Javier Milei negó la interna en el Gobierno y lanzó críticas a Mauricio Macri

La respuesta de Martín Menem a quienes dicen que "le miente" a Javier Milei

El riojano fue tajante al volver a negar la pertenencia de la cuenta desde la cual se difundieron críticas al oficialismo. “Es absolutamente falso. Es una estupidez que estemos discutiendo esto” , afirmó.

"No tengo un carajo que ver con el tema" Martín Menem negó estar vinculado con la cuenta periodística Rufus, dijo que no hay que subestimar a Javier Milei y señaló: “El Presidente habló y se terminó la discusión”. En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/XCfNjctyGO

Según explicó, la confusión se habría generado por el funcionamiento de los enlaces en redes. “Si un link es copiado y pegado, puede aparecer como enviado por cualquier persona. Es una estupidez grande como una casa” , insistió. Aunque, en ese sentido, reconoció haber compartido en un grupo de WhatsApp una publicación de la cuenta @PeriodistaRufus (eliminada tras el escándalo).

Además, evitó profundizar en el cruce con Caputo y remarcó que “no son cosas que hay que ventilar”, apelando a una metáfora futbolera: los conflictos, dijo, “se hablan dentro del vestuario”.

Embed "Tal vez la responsabilidad podria haber estado en copiar un link y mandarlo a grupos de WhatsApp"



Martín Menem admitió que compartió tuits de la cuenta de Rufus en X.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/sTsYZFV5iq — Corta (@somoscorta) May 22, 2026

Un conflicto que expuso la interna libertaria

El episodio que detonó la tensión fue la difusión de un posteo crítico hacia el Gobierno desde una cuenta atribuida a Menem, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre sectores del oficialismo, especialmente entre el entorno de Caputo y el armado político ligado a Karina Milei.

Desde el círculo del asesor presidencial, incluso, se deslizó que la eliminación de la cuenta “confirmaba” su autenticidad, mientras que referentes del ecosistema digital libertario reforzaron esa hipótesis.

mesa política, gobierno nacional, manuel adorni, karina milei, diego santilli, patricia bullrich Cruje la mesa política de La Libertad Avanza.

Menem, sin embargo, rechazó de plano esas versiones y negó haberle mentido al presidente Javier Milei, quien ya había intervenido públicamente para respaldarlo y dar por cerrado el tema.

En paralelo, Caputo publicó un sugestivo mensaje en redes sociales en el que mencionó los criterios de una investigación criminal —motivo, medios y oportunidad—, lo que fue interpretado como una indirecta en medio de la disputa.

Embed La triada sagrada de la investigación criminal para identificar al responsable de un crimen es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién se perjudica); 2) Medios (quien maneja o dispone del instrumental con el que se cometió el crimen) y 3) Oportunidad (si estuvo en el momento y… — Santi C. (@slcaputo) May 21, 2026

Consultado por eventuales diferencias políticas, Menem buscó despejar el escenario: “No se está discutiendo nada político. Falta más de un año para las elecciones”, señaló.

También reforzó su alineamiento con el jefe de Estado: “Yo me debo al presidente Milei y lo voy a bancar hasta el último día”, afirmó, dando a entender que el conflicto interno quedó saldado, al menos públicamente.