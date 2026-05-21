Recorte al Régimen de Zona Fría: Martín Aveiro explicó el impacto que tendrá en los hogares de Mendoza

Luego de la media sanción en el Congreso al proyecto de recorte al Régimen de Zona Fría , el diputado mendocino Martín Guillermo Aveiro , uno de los que votó en contra, dialogó con Noticiero Andino sobre el impacto que esto tendrá para miles de hogares de la provincia de Mendoza en caso de que se convierta en ley.

En la sesión del miércoles, en la Cámara baja, con el acompañamiento de bloques aliados, La Libertad Avanza logró aprobar y girar al Senado la iniciativa que modifica el esquema vigente desde 2021, que había ampliado el beneficio tarifario del gas a gran parte del país, incluyendo a Mendoza.

Qué pasa con los subsidios de luz y gas tras la media sanción a los cambios en Zona Fría

"Lo que pasó fue un nuevo ataque a la gran mayoría de las familias argentinas", expresó el legislador peronista. "Sorpresivamente, con votos de todos los aliados, de todos los partidos políticos, que incluso en el 2021 habían votado a favor", señaló en referencia a los diputados nacionales que responden al oficialismo provincial.

Impacto en la provincia de Mendoza

"Hubo un ataque muy fuerte, especialmente sobre Mendoza", declaró Aveiro, quien recordó que en su momento en Tunuyán se juntaron alrededor de 20.000 firmas para incorporarse al régimen de Zona Fría, lo que permitió ampliar el beneficio de la Patagonia a toda la provincia. Además, remarcó que eso se respaldó en “datos científicos y meteorológicos” vinculados a las condiciones geográficas, las cuales “desconocen por completo en el Gobierno nacional”.

En caso de que el recorte se convierta en ley en el Senado, las consecuencias serán "400.000 hogares sin el beneficio", comentó el diputado, quien detalló el impacto que esto tendrá en Mendoza: "Facturas de gas que van a llegar con subas por arriba del 45% y 55%, otro golpe más a la familia de clase media, trabajadora".

Congreso, diputados, zona fría El proyecto pasó al Senado para su tratamiento.

El legislador nacional explicó que, en caso de recibir sanción final en las próximas semanas, el recorte al Régimen de Zona Fría comenzará a regir automáticamente. En ese sentido, advirtió: "En pleno invierno, el Gobierno nos mete este golpe que va a ser durísimo para la familia, y seguramente cuando empiecen a llegar las primeras boletas van a notar estos aumentos de casi el 60% en algunos casos".

Cómo votaron los diputados mendocinos

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Lisandro Nieri (UCR): afirmativo.

afirmativo. Pamela Verasay (UCR): afirmativo.

afirmativo. Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): afirmativo.

afirmativo. Emir Félix (Unión por la Patria) : negativo.

: negativo. Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo.

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 —como gran parte de Mendoza— dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.