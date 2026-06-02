2 de junio de 2026
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Zona Fría

Recorte al Régimen de Zona Fría: el peronismo presiona para que los radicales mendocinos voten en contra

El PJ le pidió a los senadores nacionales que no negocien con el Gobierno y se mantengan en contra del recorte al Régimen de Zona Fría.

Recorte al Régimen de Zona Fría: el peronismo presiona para que los radicales mendocinos voten en contra.

Recorte al Régimen de Zona Fría: el peronismo presiona para que los radicales mendocinos voten en contra.

Foto: Prensa Cambia Mendoza
Por Sitio Andino Política

Tras la media sanción en Diputados al recorte al Régimen de Zona Fría, impulsado por el Gobierno nacional, el peronismo le pidió a los senadores nacionales oficialistas por Mendoza que mantengan su posición de votar en contra para no afectar a miles de hogares de la provincia.

A diferencia de lo sucedido en la Cámara baja, donde los socios del gobernador Alfredo Cornejo acompañaron la iniciativa, en el Senado, Mariana Juri y Rodolfo Suarez definieron que votarán negativamente el expediente. Se trata de dos legisladores vinculados a radicalismo capitalino, especialmente con el intendente Ulpiano Suarez, quien se manifestó en contra de quitar ese beneficio a los usuarios.

Senadores de otras provincias afectadas por este recorte tampoco ven con buenos ojos aportar sus votos, lo que haría tambalear la sanción definitiva del proyecto que modifica el esquema vigente desde 2021 que había ampliado el subsidio tarifario del gas a gran parte del país. Es por eso que los libertarios impulsan negociaciones para obtener los apoyos necesarios en el recinto.

Mariana Juri Rodolfo Suarez Mendoza Senado de la Nación
Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

El pedido del peronismo mendocino

En este escenario, el presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista (PJ) les pidió a Suarez y Juri que no negocien con el Gobierno nacional y mantengan su compromiso de votar en contra del recorte al régimen de Zona Fría. Germán Gómez aseguró que es una medida que "beneficia a más de 400 mil hogares mendocinos" y que, si avanza "miles de familias enfrentarán aumentos de hasta el 75%".

"Les pido que no sean prenda de ninguna negociación", señaló el legislador peronista respecto a eventuales acuerdos vinculados a promesas de obras públicas o Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) como moneda de cambio para aportar sus votos. Para Gómez, "ningún ofrecimiento puede justificar una decisión que termine trasladando más costos a jubilados y familias, quienes ya realizan enormes esfuerzos para afrontar los servicios básicos", e instó a los senadores nacionales "a conformar un frente común, junto a las provincias afectadas", para rechazar la iniciativa.

A su vez, apuntó contra los ocho diputados nacionales mendocinos que acompañaron la iniciativa. "No hagan como Luis Petri, Mercedes Llano, Lourdes Arrieta, Facundo Correa Llano, Julieta Metral, Álvaro Martínez, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que votaron por sus intereses políticos", sostuvo.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, Germán Gómez
Germán Gómez, presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista (PJ).

Germán Gómez, presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista (PJ).

Cómo impactará el recorte de la Zona Fría en Mendoza

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 -como gran parte de Mendoza- dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esto implica que miles de usuarios dejarán de recibir el descuento del 30 o 50% en la tarifa de gas. Solo los inscriptos al SEF mantendrán un subsidio en la tarifa. Estos son:

  • Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap)
  • Veteranos de Malvinas
  • Familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.

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