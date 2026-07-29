29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Seguridad

De qué trata el proyecto de ley de Seguridad para recuperar inmuebles tomados por el delito

La propuesta permitirá demoler o cerrar propiedades abandonadas utilizadas para actividades delictivas. Diputados busca dar media sanción.

Los aguantaderos podrían tener los días contados con un nuevo proyecto de ley de Seguridad.

Los "aguantaderos" podrían tener los días contados con un nuevo proyecto de ley de Seguridad.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó el proyecto de ley Antiaguantaderos, una iniciativa que busca intervenir inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas. La propuesta pretende recuperar esos espacios para los vecinos, reforzar la seguridad y establecer un procedimiento legal para actuar junto a los municipios.

La presentación estuvo encabezada por la ministra Mercedes Rus junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quienes destacaron que la propuesta busca convertir en política de Estado un mecanismo que ya comenzó a aplicarse mediante resoluciones administrativas y el trabajo conjunto con distintos municipios.

"La finalidad principal es proteger al vecino y recuperar los barrios para la comunidad, evitando que esos espacios sean utilizados por los delincuentes", afirmó Rus al explicar los alcances del proyecto.

Las intervenciones ya realizadas

Según detalló la ministra, durante el último año el Ministerio avanzó junto a distintos municipios en una serie de intervenciones preventivas sobre inmuebles abandonados que eran utilizados como escondites para delincuentes o para actividades ilegales, como la venta y el consumo de drogas.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentará en comisiones el proyecto de ley antiaguantaderos.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentará en comisiones el proyecto de ley antiaguantaderos.

Hasta el momento, el operativo permitió:

  • 20 intervenciones administrativas preventivas;
  • 13 demoliciones de inmuebles utilizados como "aguantaderos";
  • Cerramientos y tapiados en otras propiedades abandonadas;
  • Trabajos realizados en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú.

Rus sostuvo que estas acciones respondieron a reclamos históricos de los vecinos. "He estado en esos lugares y los vecinos nos decían que venían pidiendo estas soluciones desde hacía muchos años. Pudimos actuar rápidamente y coordinar con los municipios para recuperar esos espacios", expresó.

Además, explicó que luego de las intervenciones los municipios realizan tareas de limpieza y remediación para que esos terrenos dejen de representar un riesgo para la comunidad.

Cómo protege el proyecto la propiedad privada

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que, además de priorizar la seguridad pública, también contempla mecanismos para resguardar el derecho de los propietarios de los inmuebles intervenidos.

Rus explicó que antes de cualquier actuación administrativa se identifica al titular registral y se lo notifica formalmente. "Primero se verifica quién es el titular registral y luego se lo notifica. En todos los casos de demolición hemos logrado contactar a los propietarios, que terminan conformes porque evitamos usurpaciones y les devolvemos un inmueble remediado", indicó.

"También protegemos la propiedad del titular registral, porque evitamos que ese inmueble sea ocupado ilegalmente y luego deba afrontar largos procesos judiciales para recuperarlo", agregó. Respecto al costo de las intervenciones, Rus aclaró que la ley contempla la posibilidad de que los municipios trasladen esos gastos al propietario. Sin embargo, destacó que hasta ahora eso no ha ocurrido. "Hasta el momento han realizado las intervenciones sin trasladarle ese gasto", afirmó.

La propuesta pretende recuperar esos espacios para los vecinos, reforzar la seguridad y establecer un procedimiento legal para actuar junto a los municipios.

La propuesta pretende recuperar esos espacios para los vecinos, reforzar la seguridad y establecer un procedimiento legal para actuar junto a los municipios.

El tratamiento legislativo

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, confirmó que el proyecto comenzó su recorrido parlamentario y estimó que podría avanzar rápidamente. "Hoy le estaremos dando estado parlamentario y seguramente será enviado al trabajo en comisiones. Calculamos que en 15 a 20 días estaremos otorgándole media sanción para que luego pase al Senado", explicó.

Con este proyecto, el Ejecutivo provincial busca institucionalizar una herramienta que ya comenzó a utilizarse en distintos departamentos y que apunta a reducir focos de inseguridad mediante la recuperación de inmuebles abandonados, fortaleciendo la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y los municipios de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Caos de tránsito frente a las escuelas: la medida que aplicarán en General Alvear

Final del Mundial 2026: cuántos detenidos hubo en Mendoza y qué dijo el Ministerio de Seguridad

Argentina vs. España: cortes de colectivos, policías y horarios de supermercados en Mendoza

Cancillería descartó una ruptura diplomática con Brasil tras la escalada de tensión con Lula

Ley de Tierras: siete de cada diez argentinos respaldan limitar la venta a extranjeros

Cristina Fernández de Kirchner recurrió a la ONU para cuestionar su condena por la causa Vialidad

Los estatales de Mendoza ya tienen fecha de cobro: cuándo estarán depositados los sueldos

Flybondi en la mira: una senadora mendocina pidió informes a la ANAC por demoras y cancelaciones

Lee además
Clase abierta de conducción en Tunuyán.

No solo enseñan a manejar: el novedoso enfoque del programa para jóvenes
Reserva El Trapal en General Alvear.

El espacio natural que sumó recorridos de hasta 7 kilómetros
LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza.

Los estatales de Mendoza ya tienen fecha de cobro: cuándo estarán depositados los sueldos

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas.

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol