8 de junio de 2026
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Perú

Segunda vuelta en Perú: por qué aún no hay un ganador confirmado

Con más del 94% de las actas contabilizadas, Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori. La confirmación del ganador podría demorar varios días.

Elecciones en Perú: la definición podría demorarse varios días.

Elecciones en Perú: la definición podría demorarse varios días.


Perú y una elección histórica entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Aunque la tendencia favorecía a Fujimori durante la mañana posterior a los comicios, los especialistas advertían que el resultado estaba lejos de quedar definido. Esto se debía a que las primeras actas computadas provienen principalmente de Lima y del norte del país, regiones donde la candidata obtuvo un respaldo más sólido. En horas de la tarde, la tendencia se revirtió pero la distancia sigue siendo exigua.

En su columna semanal en Aconcagua Radio, el analista internacional Augusto Grilli Fox precisó que aún restaba contabilizar una importante cantidad de votos provenientes de las zonas andinas, selváticas y del interior peruano, territorios donde Sánchez logró una mayor adhesión durante la campaña. Precisamente, estas áreas fueron determinantes en la elección de 2021, cuando el entonces candidato Pedro Castillo logró imponerse sobre Fujimori gracias al apoyo recibido fuera de los grandes centros urbanos.

A esta ecuación se suma el peso del voto en el exterior, que podría resultar clave para sostener o ampliar la ventaja de la candidata fujimorista en una elección caracterizada por la extrema paridad.

"Fujimori puede contar con el voto en el exterior, lo cual puede ayudarla a tratar de sostener esa pequeña diferencia", expresó Augusto Grilli Fox.

Un balotaje marcado por la fragmentación política

Más allá de la estrecha diferencia entre los candidatos, el resultado refleja un fenómeno que atraviesa desde hace años a la política peruana: la fragmentación del electorado. En la primera vuelta "Fujimori llegó a los 17 puntos y ganó la primera vuelta, y segundo quedó Sánchez con 12 puntos. Eso manifiesta muy poco poder autónomo para armar un legislativo", señaló Grilli Fox al analizar el escenario que enfrentará quien resulte electo.

El especialista recordó además que la reciente vuelta al sistema bicameral obligará al próximo presidente a desplegar una fuerte capacidad de negociación. "El que sea presidente va a tener muy poca representación directa y va a tener que tener una gran capacidad de armado e institucionalidad", sostuvo.

Escuchá la columna de Augusto Grilli Fox en Aconcagua Radio:

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