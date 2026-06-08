8 de junio de 2026
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Gobierno Nacional

La agenda semanal del Gobierno nacional: reunión de la mesa política y apoyo a Israel

El Gobierno nacional reunirá a la mesa política mientras se aproxima la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni.

La agenda semanal del Gobierno nacional: reunión de la mesa política y apoyo a Israel.

La agenda semanal del Gobierno nacional: reunión de la mesa política y apoyo a Israel.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional iniciará la semana con una agenda centrada en reforzar los lazos geopolíticos con Israel en diversas actividades encabezadas por el presidente Javier Milei; mientras que se prevé una nueva reunión de la mesa política -luego del gesto rebelde de Patricia Bullrich en el Senado-, y la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, jefe de gabinete.

En medio de una escalada de tensión en Medio Oriente, el mandatario realizará a partir de este lunes una serie de actos públicos para consolidar su vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires. Participará del "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson.

El martes, en tanto, recibirá a Iosef Ohana, joven israelí que estuvo secuestrado por Hamas. Luego, el libertario mantendrá un encuentro con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne a la comunidad judía en territorio israelí.

Reunión de la mesa política

Está previsto que este jueves se reúna la mesa política, informó La Nación. Las personas más cercanas al Presidente se verán las caras después de que Bullrich planteara públicamente su rechazo al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio mandatario. Finmalmente, el Senado lo aprobó con la abstención de la senadora, lo que fue interpretado como un gesto de conciliación con el Gobierno.

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Se espera que participen también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem.

Manuel Adorni y su declaración jurada

Manuel Adorni, ultima los detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción para intentar justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. La fecha no está definida, pero se espera que sea el próximo lunes 15, aseguró Noticias Argentinas. En el Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación en medio de un factor clave, el inicio del Mundial 2026.

Semana sin sesiones en el Congreso

Esta semana no están previstas sesiones en ninguna de las cámaras. En el caso de Diputados, la actividad será únicamente en comisiones, con debates de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. El miércoles, desde las 11, se tratará el "Súper RIGI", el régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, en un plenario de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación. En tanto, en el Senado comenzarán con el tratamiento de nuevos pliegos judiciales el próximo martes.

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