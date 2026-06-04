Se impuso Bullrich en el Senado y avanzó el pliego que Milei quería frenar: cómo votaron los mendocinos

El Senado de la Nación aprobó el pliego de la jueza Verónica Michelli , que llegó a la Cámara con una fuerte carga de polémica por las internas en el oficialismo y duras críticas de la oposición. Finalmente, la postura previa de Patricia Bullrich terminó imponiéndose sobre la del presidente Javier Milei , que había pedido retirar la nominación que él mismo había enviado.

La votación se resolvió con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones , luego de que el cuerpo habilitara su tratamiento con mayoría especial, producto de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas ( el pliego había quedado afuera de la convocatoria original ).

El expediente había generado tensiones dentro de La Libertad Avanza , porque la jefa de la bancada se le había plantado a los hermanos Milei, que querían bajar la designación de la candidata una vez que supieron que era familiar del periodista crítico del Gobierno, Hugo Alconada Mon .

Acusaciones de traición y fuertes cruces en el Senado

El debate —como era de esperar— se dio en un clima de alta tensión, cruces entre bloques y acusaciones de “traición parlamentaria”. La polémica se desató cuando se decidió incluir más de veinte pliegos adicionales a los 50 que se habían consensuado en Labor Parlamentaria.

En ese momento intervino la vicepresidenta Victoria Villarruel y defendió la postura del Justicialismo, que acusó a los libertarios de modificar los acuerdos previos. Mientras la escalada de acusaciones iba en ascenso, se convocó a cuarto intermedio y los jefes de bloque llegaron a un entendimiento, que incluyó la incorporación del incómodo pliego de Michelli.

Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, sesión Senado 04-06-26 Tensa sesión en el Senado durante el tratamiento de los pliegos de cargos vacantes en la Justicia. Foto: NA

En ese contexto, Bullrich defendió su "objeción de conciencia" y ratificó su desmarque del pedido del Ejecutivo. Antes de la votación, sostuvo que “no se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar” y remarcó los méritos de la candidata.

Esa movida generó descontento en Casa Rosada y en horas de la tarde se rumoreaba con un posible veto del pliego del presidente Milei, vía decreto. El Jefe de Estado se encontraba en Olivos reunido con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, esa versión se cayó luego de que ambos postearan en redes mensajes celebrando la aprobación de los 74 pliegos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2062622673285304817&partner=&hide_thread=false EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb — Javier Milei (@JMilei) June 4, 2026

Se aprobó el pliego de la jueza Michelli: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Los tres senadores nacionales por Mendoza avalaron el pliego de Michelli, aunque solo una de ellos, la peronista Anabel Fernández Sagasti, tomó la palabra durante el debate.

La legisladora kirchnerista fue otra de las que le endilgó una movida "tramposa" al oficialismo por incumplir lo acordado en Labor, y reclamó "lealtad parlamentaria y valor de la palabra".

Embed - SENADORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI - SESIÓN 04-06-26

Calmadas las aguas, en su segunda intervención remarcó que su espacio acompañaría la mayoría de los pliegos por “responsabilidad institucional”, pese a las críticas al funcionamiento del sistema judicial y al tan mencionado "lawfare" que desde hace años denuncia su espacio político.

Además, cuestionó que el Justicialismo, principal bloque opositor, no tenga representación en la Comisión de Acuerdos, lo que calificó como “una situación institucional inédita”.

Así votaron los senadores mendocinos el pliego de Verónica Michelli: