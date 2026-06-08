Recrudece la guerra: Irán atacó a Israel con misiles y Tel Aviv respondió sobre Teherán

Misiles lanzados desde Irán en el cielo de la ciudad de Hebrón.

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Irán lanzara el domingo una ofensiva con misiles balísticos contra Israel , provocando una inmediata respuesta militar de Tel Aviv sobre distintos puntos estratégicos del territorio iraní. El intercambio de ataques reavivó el temor a una escalada regional de gran magnitud.

El ataque iraní se produjo en medio de las negociaciones destinadas a consolidar una tregua entre Israel y Líbano , tras meses de enfrentamientos en la frontera norte israelí con el grupo chiita Hezbollah , principal aliado regional de Teherán. Desde Irán ya habían advertido que responderían a las recientes operaciones militares israelíes sobre Beirut.

Imagen de los recientes ataques entre Irán e Israel, los primeros desde el anuncio del cese al fuego.

Horas después del lanzamiento de los misiles, las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron una contundente contraofensiva que alcanzó infraestructuras en los alrededores de Teherán, además de objetivos ubicados en las ciudades de Karaj e Isfahan. Tras los bombardeos, las autoridades iraníes ordenaron el cierre inmediato del espacio aéreo en torno al aeropuerto internacional Imán Jomeini, una de las principales terminales aéreas del país.

El episodio marca el primer enfrentamiento directo entre ambos Estados desde abril, cuando se había alcanzado un acuerdo de cese de hostilidades bajo mediación de Washington.

Advertencias ignoradas y creciente preocupación internacional

La respuesta israelí se produjo pese a los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por evitar una nueva escalada militar. Según trascendió, el mandatario mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para solicitarle que preservara el acuerdo de alto el fuego alcanzado semanas atrás y no avanzara con una represalia. Sin embargo, el gobierno israelí convocó a una reunión de emergencia de su gabinete de seguridad y resolvió responder al ataque iraní.

"Irán ha cometido un grave error", afirmó el portavoz militar israelí, Effie Defrin, mientras que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, autorizó la ejecución de los ataques pocas horas después del lanzamiento de los misiles. La situación ya había generado preocupación en la Casa Blanca, que también había pedido previamente a Israel que evitara bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, donde un ataque reciente dejó al menos 2 personas fallecidas y 11 heridos.

Irán amenaza con nuevos ataques y anticipa una guerra prolongada

Lejos de mostrar señales de retroceso, las autoridades iraníes endurecieron su discurso tras la ofensiva israelí. El comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, advirtió que Israel enfrentará ataques "cada vez más devastadores" si continúa con sus operaciones militares.

Embed Irán e Israel intercambian ataques directos por primera vez desde el alto el fuego del 8 de abril



El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó misiles contra Israel el 7 de junio, rompiendo la tregua vigente desde abril. Las Fuerzas de Defensa israelíes… pic.twitter.com/wy19kQWZjJ — El Ojo (@ElOjoEn) June 8, 2026

Además, una fuente militar iraní citada por la agencia Tasnim y reproducida por CNN aseguró que el país se encuentra preparado para una confrontación de largo plazo tanto contra Israel como contra los intereses estadounidenses en la región. "Los arreglos necesarios para este asunto han sido completamente elaborados", sostuvo la fuente, que también aseguró que Irán incrementará el nivel de tensión en los próximos días.

Del lado israelí, un alto funcionario militar confirmó este lunes que el país se prepara para varios días de enfrentamientos e incluso para una campaña militar prolongada.

Trump insiste en un alto el fuego inmediato

Ante el deterioro de la situación, Donald Trump volvió a intervenir públicamente este lunes a través de su red social Truth Social. Allí reclamó el cese inmediato de las hostilidades y aseguró que ambas partes buscan una salida negociada.

"Israel e Irán deben detener inmediatamente los disparos", escribió el mandatario estadounidense.3

posteo de donald trump en truth social israel e iran deben detener los disparos Posteo de Donald Trump en Truth Social. Foto: Captura.

En otro mensaje, afirmó que las negociaciones para alcanzar la paz continúan activas y sostuvo que tanto Israel como Irán estarían interesados en un alto el fuego inmediato. No obstante, advirtió que "la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas" y pidió acelerar los acuerdos para evitar una expansión del conflicto.