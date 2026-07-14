Eutanasia y la salud mental: el caso de la psicóloga de 30 años que conmovió al mundo

El fallecimiento de la joven psicóloga colombiana Catalina Giraldo abrió un debate sin precedentes sobre los alcances del derecho a una muerte digna. La mujer de 30 años logró acceder formalmente a la eutanasia tras una prolongada y muy dolorosa batalla contra padecimientos psíquicos severos que arrastró durante más de una década.

Giraldo padecía trastorno depresivo mayor severo, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad generalizada . Desde los 20 años, se sometió a unos cuarenta esquemas farmacológicos, terapias electroconvulsivas y múltiples internaciones. A pesar de la insistencia médica y los dolorosos tratamientos, su sufrimiento psíquico nunca cesó . Esta dura realidad la llevó a solicitar formalmente la asistencia para terminar con su calvario.

La joven inicialmente batalló por el suicidio asistido, una alternativa despenalizada en Colombia pero que carece de reglamentación operativa . Ante las constantes trabas burocráticas del sistema de salud, decidió reorientar su pedido hacia el procedimiento de muerte asistida plenamente regulado.

Su defensa remarcó ante la Justicia que el dolor psíquico constante debe ser considerado una causa válida para acceder a una partida sin dolor . Tras varios fallos desfavorables, un comité médico finalmente autorizó la intervención solicitada por la paciente.

¿Qué herencia nos deja esta histórica lucha por la eutanasia?

Horas antes de su partida, Catalina expresó sentir una profunda paz interna al saber que su sufrimiento indefinido por fin terminaría. Su caso sienta un precedente de vital importancia para miles de personas que conviven con padecimientos invisibles pero devastadores.

La muerte digna de Catalina Giraldo invita a una profunda reflexión colectiva sobre los límites del dolor y el respeto a la autonomía de las personas. Su historia deja en claro que el sufrimiento psíquico requiere la misma compasión, empatía y amparo legal que las enfermedades del cuerpo.