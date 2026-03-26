26 de marzo de 2026
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Eutanasia

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos

Tras una batalla legal, Noelia Castillo Ramos accede a la eutanasia en España. Conocé el protocolo médico y si puede arrepentirse en algún momento.

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Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

 Por Analía Martín

Este jueves 26 de marzo, la joven de 25 años finalmente ejercerá su derecho a la eutanasia tras una dura pelea judicial contra su propio padre. El procedimiento se llevará a cabo en una residencia de Barcelona bajo un estricto control médico, poniendo fin a un sufrimiento que Noelia describió como una oscuridad persistente y sin salida.

El proceso está programado para las 18:00 hora local (las 14:00 de Argentina). Según confirmaron los profesionales de salud, se estima que el protocolo completo durará apenas 15 minutos, garantizando una muerte digna y sin dolor físico para la paciente.

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El protocolo médico en España

La normativa vigente en España establece pasos clínicos muy rigurosos. Primero, se realiza la inducción al coma profundo mediante la administración de un anestésico, usualmente propofol, que genera la pérdida inmediata de la consciencia. Una vez alcanzado este estado, el equipo médico procede con la verificación de insensibilidad, certificando que no existe respuesta alguna antes de continuar. Finalmente, se aplica el bloqueo neuromuscular con fármacos como atracurio o rocuronio, lo que provoca el fallecimiento irreversible en cuestión de pocos minutos.

Noelia solicitó expresamente pasar sus últimos minutos en soledad. "No quiero que me vean cerrando los ojos", confesó en su última entrevista. Además reveló que tendrá con ella cuatro fotos de su infancia que representan sus únicos momentos de felicidad real.

Los motivos detrás de la eutanasia

La historia de Noelia es desgarradora y ayuda a entender por qué llegó a este punto. Aunque tuvo una infancia luminosa viviendo los veranos en la casa de su abuela, su adolescencia estuvo marcada por la inestabilidad económica, abusos y el deterioro de la relación con su padre. Ella contó que su padre es un alcohólico que la obligaba de muy niña a quedarse en los bares hasta altas horas de la madrugada mientras él se emborrachaba. La cadena de hechos traumáticos en su vida derivaron en problemas psiquiátricos graves.

En el año 2022, tras varios intentos de suicidio, Noelia quedó en situación de paraplejia. Desde entonces, el dolor físico persistente y la falta de un horizonte vital la llevaron a solicitar la muerte asistida, enfrentando una batalla legal de casi dos años para que se respetara su voluntad.

Este caso marca un precedente sobre la autonomía del paciente frente a la oposición familiar. Con la ley de su lado, Noelia Castillo Ramos cierra hoy un ciclo de baches y vacío, buscando la paz que, según sus propias palabras, no pudo encontrar en vida durante mucho tiempo.

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