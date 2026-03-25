Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la dura historia detrás de la decisión de Noelia

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia Foto: web

Por Sitio Andino Mundo







El caso de una española de 25 años conmociona al mundo tras conocerse que se someterá a un proceso de eutanasia debido a su estado parapléjico, consecuencia de un intento de suicidio vinculado a un abuso sexual grupal. Noelia Castillo es la protagonista de esta historia, marcada por una extensa lucha judicial que derivó en la autorización de la muerte asistida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Una española accede a la eutanasia: la trágica historia detrás de su decisión Tras dos años de batalla contra la Justicia de España y de Europa, y pese a los intentos de su padre por frenar el procedimiento, Noelia accedió a la muerte asistida, programada para este jueves 26 de marzo.

Detrás de su decisión, la joven compartió su historia en medios de comunicación y explicó el origen de su situación. Según relató, vive con paraplejía tras haberse arrojado desde un quinto piso en un intento de suicidio que no logró su objetivo. Ese episodio ocurrió luego de atravesar una agresión sexual múltiple, durante su adolescencia, y un contexto familiar complejo.

Noelia contó que desde los 13 años recibe tratamiento psicológico. Sin embargo, los dolores persistentes y su condición física, que la mantiene en silla de ruedas, la llevaron a replantearse su deseo de vivir. “No tengo ganas de nada (…) simplemente quiero irme y dejar de sufrir ”, expresó.

Fuente: antena3.

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