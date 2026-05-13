Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping en medio de la guerra comercial y la tensión global

Donald Trump llegó a Pekín para reunirse con Xi Jinping en una cumbre clave para el equilibrio global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llegó a Pekín para mantener una cumbre de alto voltaje político con el mandatario chino Xi Jinping , en un momento marcado por la tensión comercial entre ambas potencias, la guerra en Irán y la creciente disputa por el liderazgo tecnológico global.

La visita, considerada una de las más importantes de la política internacional de este año, tiene como principal objetivo intentar estabilizar la relación entre Washington y Beijing luego de meses de fricciones arancelarias, disputas estratégicas y acusaciones cruzadas.

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El viaje también muestra un fuerte componente económico. Trump aterrizó en China acompañado por una poderosa delegación empresarial integrada por referentes de gigantes tecnológicos y financieros como Elon Musk, Tim Cook y ejecutivos de Boeing, Goldman Sachs y BlackRock.

Detrás de la foto diplomática persiste una disputa estructural entre Estados Unidos y China que atraviesa comercio, tecnología, energía y seguridad internacional.

La guerra comercial iniciada durante el primer mandato de Trump nunca terminó de cerrarse y volvió a tensionarse en los últimos meses con nuevas amenazas arancelarias y restricciones cruzadas. En ese escenario, uno de los objetivos centrales de Washington es evitar una nueva escalada que golpee aún más a la economía estadounidense y complique el abastecimiento de sectores estratégicos.

En paralelo, Trump busca avanzar en acuerdos comerciales concretos que permitan mostrar resultados económicos internos, entre ellos posibles compras chinas de productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing.

China, por su parte, pretende sostener una relación relativamente estable con Estados Unidos en medio de la desaceleración de su economía y del complejo escenario internacional. Beijing también busca limitar nuevas sanciones y reducir la presión estadounidense sobre sectores sensibles de su economía.

Taiwán, el punto más delicado

Uno de los temas más sensibles de la cumbre será Taiwán, considerado por China como una provincia rebelde y respaldado militarmente por Washington.

El gobierno chino intentará que Trump reduzca el tono del apoyo estadounidense a la isla y modifique parte del lenguaje diplomático utilizado históricamente por Estados Unidos sobre la autonomía taiwanesa.

La situación es observada con especial atención por la comunidad internacional debido a que Taiwán se convirtió en uno de los principales focos de tensión geopolítica global y cualquier cambio en el equilibrio regional podría tener impacto económico y militar a escala mundial.

Irán y Medio Oriente también entran en la negociación

La guerra en Irán aparece como otro de los grandes ejes del encuentro. Trump llega a China buscando respaldo diplomático de Beijing para presionar a Teherán y evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Washington necesita que China utilice su influencia sobre Irán para evitar interrupciones que puedan disparar aún más el precio internacional de la energía.

La cuestión energética se volvió especialmente sensible para la Casa Blanca debido al impacto económico que la guerra viene generando dentro de Estados Unidos.

Tecnología, inteligencia artificial y tierras raras

La competencia tecnológica también ocupa un lugar central en la agenda bilateral. Estados Unidos busca mantener ventajas estratégicas en inteligencia artificial, producción de semiconductores y acceso a minerales críticos, mientras China intenta sostener su avance en sectores considerados claves para el futuro económico y militar.

Las restricciones chinas a la exportación de tierras raras —minerales esenciales para la industria tecnológica y energética— se transformaron en uno de los principales puntos de presión sobre Washington durante los últimos meses.

En ese contexto, la cumbre entre Trump y Xi aparece menos como una instancia para resolver las diferencias de fondo y más como un intento de evitar que la rivalidad entre las dos mayores potencias del planeta derive en una crisis aún más profunda.