4 de mayo de 2026
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Donald Trump

Donald Trump y sus frentes abiertos: una tregua "frágil" con Medio Oriente y amenazas a Cuba

En Aconcagua Radio, Augusto Grilli Fox habló sobre el conflicto en Medio Oriente y de las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Cuba.

A un mes del comienzo del Mundial 2026, Donald Trump abre nuevos frentes de conflicto.
A un mes del comienzo del Mundial 2026, Donald Trump abre nuevos frentes de conflicto.
Por Augusto Grilli Fox

Desde hace algunos meses, la política internacional se caracteriza por un entramado de conflictos geopolíticos que combinan Medio Oriente, disputas energéticas y nuevas advertencias de Estados Unidos hacia América Latina. En Aconcagua Radio, el analista en política internacional Augusto Grilli Fox trazó un panorama marcado por la incertidumbre y las decisiones del presidente Donald Trump.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el conflicto con Irán, donde la tregua pende de un hilo. Según explicó el especialista, desde Teherán advirtieron que cualquier modificación en lo acordado respecto al estrecho de Ormuz “se entendería como una ruptura del alto el fuego”.

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En paralelo, Trump comenzó a mostrar algunos matices en su estrategia. Si bien inicialmente desestimó una contrapropuesta iraní, ahora reconoció que la está analizando y que podría considerarla para avanzar hacia una salida negociada.

Sin embargo, la posibilidad de una resolución rápida parece lejana. “No veo que vaya a llegar con todos esos frentes abiertos resueltos”, sostuvo el analista, al tiempo que subrayó que la estrategia de mantener múltiples conflictos simultáneos podría ser una constante de la administración. El calendario también juega su papel: el proceso electoral del 3 de noviembre en Estados Unidos acorta los tiempos políticos y obliga a mostrar resultados en medio de una agenda cargada.

donald trump mojtabá khamenei Jameneí
Donald Trump enfrenta desafíos en varios frentes: Medio Oriente y América Latina concentran la atención internacional.

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A poco más de un mes del Mundial 2026, Donald Trump tensa los hilos

A este escenario se suma un elemento inesperado: el impacto del Mundial de Fútbol 2026, que comenzará en menos de 40 días y colocará al país norteamericano en el centro de la escena global. “Se termina encontrando en una encrucijada”, explicó Grilli Fox, al analizar cómo este evento podría influir tanto en la política interna como en la proyección internacional de Washington.

Pero quizás la señal más contundente es la advertencia hacia Cuba. Según trascendió, Trump anticipó que, una vez resuelto el conflicto con Irán, avanzaría sobre la isla. Incluso mencionó la posibilidad de desplegar un portaaviones.

El tablero se completa con otros focos: las diferencias con la Unión Europea, el deterioro en el vínculo con Giorgia Meloni (primera ministra de Italia) y la atención puesta en procesos electorales en América Latina, como los de Colombia y Perú.

En este marco, la gran incógnita es si la estrategia de sostener frentes abiertos fortalecerá la posición de Estados Unidos o terminará debilitando su capacidad de acción en un mundo cada vez más inestable.

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