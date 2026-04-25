Los kelpers desafían a Trump y ratifican su lealtad al Reino Unido por las Islas Malvinas

Ante esta situación, un portavoz del gobierno local defendió el principio de autodeterminación, al señalar que se trata de un derecho consagrado por la Carta de las Naciones Unidas. La declaración buscó fijar una posición firme frente a cualquier cambio en la política exterior de Estados Unidos.
La respuesta de los isleños o kelpers se produjo tras la revelación de un documento del Departamento de Defensa estadounidense que sugiere presionar a aliados de la OTAN utilizando como herramienta el apoyo a territorios en disputa. En ese contexto, las Malvinas reforzaron su postura histórica.
Además, recordaron el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes optó por seguir siendo territorio británico. A su vez, expresaron su confianza en el compromiso del Reino Unido de defender su derecho a la autodeterminación.
Escalada internacional y postura argentina
El gobierno británico, encabezado por Keir Starmer, ratificó que su posición no cambió y que la soberanía del archipiélago es un tema prioritario. Desde Londres aseguraron que esta postura fue comunicada de manera constante a Estados Unidos.