25 de abril de 2026
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Donald Trump

Los kelpers desafían a Trump y ratifican su lealtad al Reino Unido por las Islas Malvinas

Ante el posible cambio de postura de Donald Trump, las Islas Malvinas ratifican su soberanía británica y su derecho a la autodeterminación.

Los kelpers desafían a Donald Trump y ratifican su lealtad al Reino Unido por las Islas Malvinas.

Los kelpers desafían a Donald Trump y ratifican su lealtad al Reino Unido por las Islas Malvinas.

Ante esta situación, un portavoz del gobierno local defendió el principio de autodeterminación, al señalar que se trata de un derecho consagrado por la Carta de las Naciones Unidas. La declaración buscó fijar una posición firme frente a cualquier cambio en la política exterior de Estados Unidos.

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Reacción de las islas y respaldo del Reino Unido

La respuesta de los isleños o kelpers se produjo tras la revelación de un documento del Departamento de Defensa estadounidense que sugiere presionar a aliados de la OTAN utilizando como herramienta el apoyo a territorios en disputa. En ese contexto, las Malvinas reforzaron su postura histórica.

Además, recordaron el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes optó por seguir siendo territorio británico. A su vez, expresaron su confianza en el compromiso del Reino Unido de defender su derecho a la autodeterminación.

Escalada internacional y postura argentina

El gobierno británico, encabezado por Keir Starmer, ratificó que su posición no cambió y que la soberanía del archipiélago es un tema prioritario. Desde Londres aseguraron que esta postura fue comunicada de manera constante a Estados Unidos.

En tanto, Argentina reaccionó con firmeza: el canciller Pablo Quirno calificó la situación como un caso de colonialismo vigente, mientras que el presidente Javier Milei reafirmó el reclamo histórico al sostener que las Malvinas “fueron, son y siempre serán argentinas”.

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