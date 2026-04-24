24 de abril de 2026
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Islas Malvinas

EE.UU. podría retirar el apoyo a Reino Unido en las Islas Malvinas y Londres respondió

Un informe señala que Washington evalúa revisar su histórico respaldo a Reino Unido en el conflicto por Malvinas, un escenario que favorecería a Argentina.

Un posible giro en la política de Estados Unidos vuelve a poner a las Islas Malvinas en el centro del escenario internacional.

Un posible giro en la política de Estados Unidos vuelve a poner a las Islas Malvinas en el centro del escenario internacional.

Por Sitio Andino Política

Un posible giro en la política exterior de Estados Unidos volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena global. Según publicó la agencia Reuters, a partir de un documento interno del Pentágono, Washington estaría evaluando revisar su histórico respaldo a la soberanía británica sobre el archipiélago, una postura que durante décadas fue prácticamente inamovible.

La información surge en medio de tensiones con aliados europeos por la guerra en Irán. Como parte de posibles represalias, Estados Unidos analiza medidas contra países que no acompañaron su estrategia, entre ellas reconsiderar su apoyo diplomático a Reino Unido en Malvinas. La reacción de Londres.

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El dato generó un fuerte impacto diplomático porque, de concretarse, implicaría un cambio significativo en el equilibrio histórico del conflicto.

La reacción británica: sin cambios en la soberanía

Desde Londres, la respuesta fue inmediata. El gobierno británico ratificó que la soberanía de las islas “recae en el Reino Unido” y que no hay margen para modificar esa posición.

Además, insistieron en el principio de autodeterminación de los isleños, un argumento central en la postura británica desde la guerra de 1982.

La reacción deja en claro que, más allá de cualquier debate en Washington, el Reino Unido no está dispuesto a abrir una negociación en el corto plazo.

Milei: “Estamos haciendo avances como nunca antes”

En este contexto, el presidente Javier Milei se refirió a la cuestión Malvinas y aseguró que su gobierno está logrando avances inéditos.

El mandatario sostuvo que se están generando condiciones diplomáticas que no se habían dado previamente, aunque también reconoció los límites del escenario internacional: “no depende solo de nosotros”.

Sus declaraciones apuntan a mostrar una estrategia basada en el alineamiento internacional y la política exterior, en contraste con enfoques más confrontativos del pasado.

Un escenario abierto y lleno de incertidumbre

La posible revisión de la postura estadounidense no implica, por ahora, una decisión concreta. Se trata de evaluaciones internas dentro de un contexto geopolítico complejo, marcado por tensiones en la OTAN y diferencias entre aliados.

A más de 40 años de la guerra, el conflicto por las islas vuelve a moverse en el plano internacional, con un elemento inédito: la posibilidad de que uno de los principales actores globales revise su posición histórica.

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