La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

La Universidad Nacional de Cuyo atraviesa un ciclo de consolidación que se traduce en indicadores académicos de alto impacto. Con una tasa de egreso que supera en casi 10 puntos porcentuales la media nacional, la institución no solo sostiene el interés de miles de aspirantes, sino que logra acompañarlos hasta la meta final. Pero, en concreto, ¿cuántos alumnos entran a las aulas, cuántos egresados hay por año y qué carreras lideran la demanda?.

Universidad Nacional de Cuyo: posee una tasa de egreso que supera en casi 10 puntos a la media nacional.

El interés por formar parte de la educación pública universitaria mantiene una tendencia firme hacia el alza en la provincia de Mendoza. En los últimos cinco años, la cantidad de aspirantes a ingresar a alguna carrera de pregrado o grado de la UNCUYO aumentó un 12% .

Sin embargo, debido a las exigencias propias de los procesos de admisión, hay un filtro natural. De acuerdo con lo referido a Sitio Andino por Cecilia Moyano Pregal , directoria de Trayectorias Educativas de la Secretaría Académica de la UNCuyo, "actualmente, el número de ingresantes efectivos -es decir, aquellos alumnos que completan todas las instancias y el proceso de ingreso- ronda entre los 6.500 y 7.000 estudiantes por año" .

UNCuyo - Ingreso El número de ingresantes en la UNCuyo ronda entre 6.500 y 7.000 aspirantes por año. Foto: UNCuyo

Al momento de anotarse, el ranking de las carreras más elegidas (como porcentaje del total de aspirantes) muestra una clara preferencia por las áreas tradicionales y las tecnicaturas de rápida salida laboral:

Títulos de grado (carreras largas) más elegidos: Medicina lidera de forma indiscutida con el 11% de la demanda, seguida por Abogacía (6%) y Contador Público Nacional (6%).

Títulos de pregrado (carreras cortas) más elegidos: se destaca la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas con el 4% y la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software con el 3%.

diagnóstico doctor medico salud medicina adn paciente prepaga hospital 1.jpg Medicina lidera el podio de las carreras de grado más demandadas en Mendoza, con un 11%.

Cuántos profesionales se reciben por año

Una vez adentro de la estructura universitaria, la eficiencia en la titulación es uno de los puntos fuertes de la institución. "Durante el último quinquenio, el número de egresados de la UNCUYO experimentó un crecimiento sostenido del 20%", explicó la funcionaria.

Esto significa que el volumen anual de graduados se elevó de 1.954 a 2.307, lo que permite que la UNCuyo aporte cerca de 2.500 nuevos profesionales al mercado laboral mendocino cada año.

Cuando se analiza qué carreras aportan el mayor porcentaje de graduados sobre el total de egresos de la Universidad, el mapa es muy coincidente con el del ingreso:

Mayor porcentaje de egreso en grado: Medicina (6%) , Abogacía (6%) , Licenciatura en Administración (3%) e Ingeniería Industrial (3%) .

Mayor porcentaje de egreso en pregrado: Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas (6%) y Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública (6%).

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo universidad estudiantes De acuerdo con los datos oficiales, por año egresan de la UNCuyo unos 2.500 estudiantes. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo

La fórmula para sostener a los estudiantes

¿Cómo se logra que de esos miles que ingresan, más de 2.300 alcancen su título cada año? La respuesta de la gestión está en sus políticas de retención, donde la UNCuyo logra ganarle a las estadísticas del resto del país:

Tasa de reinscripción anual: la Universidad mantiene un 86% de reinscripción , una cifra que contrasta fuertemente con el promedio nacional, que apenas roza el 62%.

El filtro del primer año: a pesar de los complejos desafíos del debut en el nivel Superior, la institución logra retener a casi 8 de cada 10 ingresantes .

Rendimiento Académico Negativo (RAN): viene experimentando una disminución interanual y se posiciona 10 puntos por debajo de la media nacional (brecha que se estira a 20 puntos en el caso específico de los ingresantes).

Estudiantes UNCuyo aspirantes - 382429 En primer año, la UNCuyo logra retener a casi 8 de cada 10 ingresantes.

El esfuerzo detrás de los números: "trayectorias reales"

Llegar a la meta en la Mendoza de hoy exige un doble esfuerzo, ya que para la mayoría el camino no es lineal. El fenómeno de la demora en el egreso afecta solo al 12% de los estudiantes. Lejos de ser un fracaso académico, las autoridades señalan que se asocia a la pronta inserción laboral: "el mercado laboral mendocino capta y absorbe a los alumnos antes de recibir el título debido a la alta valoración de su formación".

Para evitar el desgranamiento en la etapa final, la Universidad despliega un Sistema de Formación Integral en Tutorías (articulando el apoyo de estudiantes avanzados y equipos técnicos como TRACES y SAPOE) junto al subprograma "Punto y Seguimos", diseñado exclusivamente para acompañar a quienes están trabados en la entrega de tesinas o exámenes integradores.

"Los resultados de este modelo de acompañamiento se traducen en un alto sentido de pertenencia: según el Censo Estudiantil, el 84% de los alumnos volvería a elegir a la UNCuyo para su formación profesional", cerró Moyano Pregal.