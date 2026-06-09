9 de junio de 2026
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Incendio

Un incendio destruyó varios negocios en Alta Montaña

Un importante incendio afectó a varios locales ubicados en Puente del Inca, en plena Alta Montaña. Las pérdidas fueron totales.

Trabajaron varias dotaciones de bombero para sofocar las llamas.&nbsp;

Trabajaron varias dotaciones de bombero para sofocar las llamas. 

 Por Pablo Segura

Un importante incendio se registró durante la madrugada de este martes en la zona de Puente del Inca, en Alta Montaña, donde varios locales comerciales resultaron afectados por las llamas, por lo que el siniestro movilizó a distintas fuerzas de emergencia que trabajaron durante varias horas para evitar una propagación mayor.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00.10 sobre la Ruta Nacional 7, frente al Destacamento Militar de Puente del Inca.

El fuego se inició en un local de artesanías y rápidamente se extendió hacia comercios linderos, generando importantes daños materiales.

Un incendio causó susto en plena Alta Montaña

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, se desplazaron al lugar efectivos de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, personal policial y agentes de Gendarmería Nacional. Los equipos realizaron tareas de extinción y enfriamiento para controlar completamente el foco ígneo y evitar nuevos riesgos.

Como consecuencia del incendio, un local de artesanías quedó totalmente destruido por las llamas. Además, una cafetería sufrió daños parciales, mientras que otro comercio de la zona registró afectaciones menores.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas a raíz del siniestro. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron significativas para los comerciantes afectados.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar las causas que originaron el incendio en este sector turístico de Alta Montaña. Las pericias correspondientes permitirán establecer cómo comenzó el fuego que generó preocupación entre vecinos, trabajadores y turistas que circulan habitualmente por la zona de Puente del Inca.

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