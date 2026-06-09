Senado de la provincia de Mendoza: el proyecto que unió a oficialismo y oposición

El proyecto que unió al oficialismo y la oposición en el Senado de la provincia de Mendoza.

La Cámara de Senadores dio media sanción este martes a la creación de la Comisión Bicameral de Futuro , encargada de realizar informes y recomendaciones para el diseño de políticas públicas de largo plazo para la provincia de Mendoza . La iniciativa del oficialismo recibió un amplio apoyo de la oposición : los elogios mutuos lograron poner en pausa la grieta en la Legislatura .

La propuesta -que ahora pasó a Diputados- busca crear una comisión de carácter permanente que se centre en la realización de estudios prospectivos sobre sectores clave para el desarrollo. Según plantearon los legisladores, la idea es delinear la Mendoza de las próximas décadas más allá de la coyuntura. Tendrá un carácter exclusivamente consultivo, es decir que no tendrá capacidad de ejecución .

Entre los temas que formarían parte de la agenda de trabajo de este órgano se encuentran: la economía del conocimiento , la inteligencia artificial , la transición energética , la minería sostenible , la agroindustria , el turismo , la innovación productiva , la infraestructura bioceánica , el ordenamiento territorial y la formación de capital humano .

El proyecto obtuvo el respaldo de la oposición en un clima de consenso en la Legislatura , lo cual fue celebrado por el oficialismo . Si bien no fue la primera vez que una iniciativa es sancionada de manera unánime, pocas veces hay elogios públicos por parte de los referentes de las bancadas. Esta vez la vicegobernadora Hebe Casado destacó por su participación y apoyo a Félix González , senador del bloque Fuerza Patria , espacio vinculado al kirchnerismo que se despegó del bloque PJ.

"Quiero destacar el compromiso de todos los bloques que acompañaron esta iniciativa y reconocer especialmente al senador Félix González por impulsar una propuesta que logró construir consensos en torno a un objetivo común".

Félix González, Senado, Legislatura 2026 Senador Félix González (FP). Foto: Prensa Senado.

Al respecto, González afirmó: "Estoy en las antípodas de lo que piensa la vicegobernadora y muchos del oficialismo con los que he trabajado este proyecto, pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas, y hay que hacer un esfuerzo para ello, así que soy optimista".

"El problema hoy es que todo es coyuntura, entonces hay una demanda de que todo se realice y se resuelva ya. La verdad que soy optimista, pero el tiempo y los mendocinos juzgarán si fue una comisión más o si logramos avanzar", señaló el legislador sobre el impacto real de esta comisión.

En esa línea, agregó: "Va a depender mucho, por supuesto, de la demanda que la sociedad genere sobre esto. Yo tengo expectativa en dos cuestiones. La primera, que vamos a crear un consejo en donde vamos a convocar a las universidades, a organismos científicos y técnicos, y creemos que eso puede sostenerlo en el tiempo y darle continuidad. La otra es que en el diseño no hemos previsto mayorías y minorías, no hemos generado una discusión entre fuerza oficialista y opositora, sino que estamos pensando en los próximos 15 años".

El senador Martín Kerchner (CM), en tanto, subrayó la importancia de pensar a largo plazo y de crear espacios para escuchar a la ciencia, las universidades y los sectores productivos, "buscando construir una visión estratégica para Mendoza a 10, 20 o 30 años".

"La comisión que proponemos debe tener sentido, técnica y medición, integrando a toda la sociedad para reducir incertidumbre y aprovechar oportunidades, asegurando que las instituciones y el desarrollo trasciendan gobiernos", destacó.

comisión bicameral mendoza futuro, senado Votación en el recinto del proyecto para la creación de la Comisión Bicameral de Futuro. Foto: Prensa Senado.

Cómo funcionará la comisión

Esta iniciativa surgió del Pacto ConCiencia Mendoza 2050, un acuerdo multisectorial suscripto en la Legislatura en el marco del 110° aniversario de la Constitución de Mendoza y derivado de encuentros entre la vicegobernadora y referentes del Congreso Futuro de Chile.

Esta comisión no reemplazará ni modificará el trabajo de las comisiones existentes, sino que funcionará complementariamente para realizar informes de prospectiva estratégica y gobernanza anticipatoria para planificar acciones para la provincia con horizontes mínimos de 15 años. Estará integrada por 16 legisladores: ocho senadores y ocho diputados, con autoridades renovables anualmente.

Las funciones principales que tendrá la comisión serán:

Elaborar Informes Provinciales de Futuro con proyecciones y escenarios para Mendoza a un plazo mínimo de 15 años.

con proyecciones y escenarios para Mendoza a un plazo mínimo de 15 años. Realizar estudios prospectivos sectoriales .

. Identificar tendencias y megatendencias relevantes para la provincia.

relevantes para la provincia. Promover instancias de participación ciudadana .

. Formular recomendaciones de políticas públicas de largo plazo.

Para todo ello, se prevé la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente conformado por representantes de universidades y del sistema científico-tecnológico. Además, la comisión estará habilitada a establecer vínculos de cooperación con organismos nacionales e internacionales.