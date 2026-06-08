8 de junio de 2026
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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich subió un video con guiños a 2027 y crecen las especulaciones políticas

La senadora compartió un video con estética de campaña y referencias a distintos cargos. Ocurre tras semanas de tensión en el oficialismo.

La exministra de Seguridad se posiciona de cara al año electoral.

La exministra de Seguridad se posiciona de cara al año electoral.

NA
Por Sitio Andino Política

En medio de semanas atravesadas por tensiones dentro del oficialismo, la senadora Patricia Bullrich publicó un sugestivo video en sus redes sociales que volvió a instalar especulaciones sobre su futuro político.

La pieza, de menos de un minuto, está acompañada por la canción “Se dice de mí”, popularizada por Tita Merello, y combina imágenes reales de su actividad en el Senado con escenas generadas mediante Inteligencia Artificial.

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Patricia Bullrich y un video con múltiples lecturas

A lo largo del video se la observa a Bullrich en distintos momentos de su rutina legislativa:

  • Dando indicaciones en el recinto
  • Dialogando con senadores oficialistas
  • Enfrentando a referentes de la oposición
  • Interactuando con la prensa acreditada

También aparecen figuras del peronismo como José Mayans, Juliana Di Tullio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich, a quienes la narrativa del video ubica como parte del bloque opositor.

Por el lado del oficialismo, se incluyen imágenes de Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Emilia Orozco, entre otros dirigentes cercanos al espacio libertario.

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Patricia Bullrich es una de las dirigentes pol&iacute;ticas con mejor imagen del pa&iacute;s.

Patricia Bullrich es una de las dirigentes políticas con mejor imagen del país.

El guiño de Bullrich a 2027 que encendió las especulaciones

Uno de los tramos más llamativos del video es una secuencia generada con Inteligencia Artificial en la que Bullrich aparece frente a un laberinto con tres posibles salidas:

  • Jefatura de Gobierno
  • Presidencia de la Nación
  • Vicepresidencia

La escena, tomada de un segmento televisivo, coincide con el momento en que suena la frase “Los hombres de mí, hablando están”, reforzando la idea de que el mensaje apunta a su proyección política.

El propio posteo, acompañado por la frase “Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas”, dejó abierta la interpretación sobre sus destinatarios y objetivos.

Un contexto marcado por internas

La publicación llega después de días de fuerte ruido dentro de La Libertad Avanza, especialmente a partir de la postura de Bullrich en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli.

La senadora había anticipado que no acompañaría la estrategia oficial de retirar la nominación, lo que generó tensiones en la conducción política del espacio.

Finalmente, el pliego fue aprobado en el Senado con la abstención de Bullrich, en una votación que expuso diferencias dentro del bloque.

Tras ese episodio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en Casa Rosada en un intento por bajar la tensión política.

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La reunión, que incluyó una foto conjunta luego difundida en redes, buscó transmitir un mensaje de unidad. “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, fue el texto que acompañó la imagen.

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