AySAM podrá expropiar 21 terrenos para una obra que busca evitar nuevos colapsos cloacales

El Gobierno avanzará sobre 21 terrenos para ejecutar una obra cloacal clave en Corralitos

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo para concretar una de las obras de saneamiento más importantes proyectadas para el este de Guaymallén, en medio del escándalo por los desbordes cloacales en Los Corralitos. A través de una resolución del Departamento General de Irrigación, se declaró de utilidad pública una serie de terrenos ubicados en ese distrito, que serán necesarios para ejecutar el proyecto denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste" , impulsado por Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM) .

La medida habilita a la empresa estatal a avanzar en la adquisición, constitución de servidumbres o eventuales expropiaciones sobre 21 parcelas privadas que se encuentran sobre la traza prevista para el nuevo colector cloacal. Según la Resolución 622, publicada este martes en el Boletín Oficial, la obra permitirá construir un conducto de gran diámetro destinado a mejorar la capacidad de transporte de efluentes y reducir los riesgos de colapso del sistema.

De acuerdo con el expediente impulsado por AySAM, el proyecto contempla la construcción de un nuevo colector cloacal de 1.600 milímetros de diámetro que atravesará distintos terrenos de Los Corralitos mediante una servidumbre de paso y acueducto a favor de la Provincia de Mendoza.

La resolución sostiene que los inmuebles afectados son "necesarios para la realización de obras que hagan objeto de la prestación del servicio" y que, por lo tanto, corresponde declararlos de utilidad pública conforme a la Ley Provincial 9.589.

En total, la superficie afectada supera los 40.000 metros cuadrados distribuidos en 21 propiedades pertenecientes a particulares y empresas de la zona. Algunas de las franjas a intervenir tienen menos de 500 metros cuadrados, mientras que otras superan los 11.000 metros cuadrados.

Servidumbres, donaciones o expropiaciones

La resolución autoriza a AySAM a realizar todos los actos necesarios para obtener los terrenos requeridos para la obra. Esto incluye negociaciones para donaciones, acuerdos para constituir servidumbres o, en caso de no prosperar las alternativas anteriores, avanzar con procesos de expropiación.

Aunque el texto legal se refiere principalmente a la constitución de servidumbres de paso y acueducto, también identifica para cada parcela la superficie que podría ser expropiada, lo que deja abierta la posibilidad de recurrir a esa herramienta en los casos que resulten necesarios.

La norma establece además que la servidumbre tendrá inicialmente carácter preventivo y que, una vez finalizada la obra, deberá realizarse la demarcación definitiva e inscripción correspondiente en los registros provinciales.

El trasfondo: la crisis cloacal en Corralitos

La decisión se conoce en un contexto especialmente sensible para AySAM. En los últimos meses, la zona de Los Corralitos quedó en el centro de la escena por los reiterados desbordes cloacales que derivaron en investigaciones judiciales e incluso en la imputación del titular de Aysam, Humberto Mingorance, y otros funcionarios.

Desde la empresa sostienen que el crecimiento urbano registrado en el este de Guaymallén durante las últimas décadas generó una presión creciente sobre una infraestructura que requiere ampliaciones y nuevas obras para responder a la demanda actual.

Colector Cloacal Aysam - Tirasso y Profesor Mathus - desborde cloacal Declaran de utilidad pública 21 terrenos en Corralitos para una obra clave de AySAM. Foto: Cristian Lozano

En ese marco, el Aliviador de la Colectora Máxima Noreste aparece como una de las intervenciones consideradas prioritarias para reforzar el sistema y evitar futuros colapsos.

Los propietarios podrán apelar

La resolución también establece que los titulares de las parcelas afectadas serán notificados formalmente y contarán con un plazo de diez días hábiles para presentar recursos ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación.

De no mediar objeciones que modifiquen el proceso, AySAM quedará habilitada para avanzar en la obtención de los terrenos necesarios y continuar con una obra que el Gobierno provincial considera clave para mejorar el sistema de saneamiento en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del Gran Mendoza.

La resolución