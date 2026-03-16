Tras los socavones y derrames cloacales en Guaymallén, qué obras realiza Aysam.

La empresa Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) dio detalles de las obras que realiza para abordar los problemas generados por los socavones y desbordes cloacales registrados en Guaymallén . Las intervenciones incluyen reparaciones en la infraestructura del sistema y operativos de emergencia .

El colapso del colector ubicado en las inmediaciones de calle Tirasso y Profesor Mathus , que provocó derrames de líquidos cloacales afectando las condiciones ambientales y sanitarias, volvió a poner en evidencia el estado de la red cloacal en la provincia.

Al respecto, Aysam informó que se encuentran reparando el tramo de 700 mm de diámetro en ese sector, trabajos que se extenderán por un período aproximado de 5 semanas . La intervención contempla: la renovación completa del colector cloacal Tirasso y la instalación de una nueva red de agua potable .

La infraestructura abarcará un tramo desde calle La Purísima y Belgrano hasta calle Tirasso y Profesor Mathus , "mejorando el funcionamiento y permitiendo el uso futuro de este colector como aliviador del colector Estrada , el cual también será renovado", detalló.

10 de Marzo de 2026, Socavón en calle Tirasso, cloacas, emergencia sanitaria Derrame cloacal en Guaymallén. Foto: Cristian Lozano

Desde la empresa también señalaron que este colector está en un proceso de renovación integral que cuenta con un 68,65%, según indicaron, y será "una solución definitiva para el sistema de saneamiento". La inversión destinada al colector de la calle Tirasso es de U$S 5.393.954, a través del Fondo del Resarcimiento.

"Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y prevenir desbordes se realizó un bypass provisorio que permite avanzar en las maniobras de reparación de manera segura. Gracias a este sistema de desvío no se han registrado vuelcos de líquidos cloacales ni afectaciones a la población o a los cultivos de la zona", advirtió Aysam.

En Guaymallén también la compañía se encuentra reparando la red colectora Colonia Segovia - Paramillo, que está en un 70.78% de avances, según su página web. La obra tiene una inversión de U$S 15.742.981, con fondos del Resarcimiento.

Emergencia ambiental y sanitaria en Guaymallén

El problema en ese sector de Guaymallén generó que el intendente Marcos Calvente declarara la emergencia ambiental y sanitaria, luego de derrames de líquidos cloacales, socavones y complicaciones en la circulación del tránsito y de peatones, a través del Decreto Municipal Nº 1068, donde se definió la situación como "crítica".

10 de Marzo de 2026, Socavón en calle Tirasso, cloacas, emergencia sanitaria Obra en Guaymallén. Foto: Cristian Lozano

Según detalla la norma, el deterioro estructural del colector provocó el colapso de la cañería y la aparición de socavones que afectan tanto la calzada como los sistemas de drenaje de la zona, con impacto directo en las condiciones ambientales y sanitarias. Los vecinos de la zona advierten por el olor nauseabundo, además de otros riesgos ambientales y sanitarios.

"En los primeros días del mes corriente, se produjeron colapsos de una magnitud relevante", se indicó en la norma, donde se especificó: "Resulta necesario tomar acciones integrales y urgentes para mitigar las consecuencias dañosas, reducir el impacto en la salud de las personas y en el ambiente natural de los sectores afectados".