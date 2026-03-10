10 de marzo de 2026
Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

El intendente Marcos Calvente firmó un decreto tras el derrame de efluentes cloacales que provocó socavones y afectó la circulación en la zona.

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de la calle Tirasso y Profesor Mathus.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal ubicado en las inmediaciones de calle Tirasso y Profesor Mathus, una situación que generó derrames de líquidos cloacales, socavones y complicaciones en la circulación del tránsito y de peatones.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto Municipal Nº 1068, en el marco del expediente administrativo que documenta la "situación crítica" que atraviesa la infraestructura sanitaria en ese sector del departamento.

Según detalla la norma publicada en el Boletín Oficial, el deterioro estructural del colector provocó el colapso de la cañería y la aparición de socavones que afectan tanto la calzada como los sistemas de drenaje de la zona, con impacto directo en las condiciones ambientales y sanitarias.

Los vecinos de la zona advierten por el olor nauseabundo, además de otros riesgos ambientales y sanitarios que implica la situación.

Cuál es la situación

El decreto, firmado por Calvente señala que "la situación de la infraestructura sanitaria existente del colector cloacal ubicado en la calle Tirasso es crítica, ya que su colapso causa socavones y derrames de líquidos cloacales que afectan tanto la calzada, como los drenajes de la zona".

Y que "en reiteradas oportunidades se ha producido el colapso del mismo en diferentes sectores por deterioro estructural de la cañería"y que "en los primeros días del mes corriente, se produjeron colapsos de una magnitud relevante".

Por eso, "resulta necesario tomar acciones integrales y urgentes para mitigar las consecuencias dañosas, reducir el impacto en la salud de las personas y en el ambiente natural de los sectores afectados".

El área afectada por la emergencia

La declaración de emergencia alcanza a la traza de calle Tirasso y a un área delimitada por los siguientes puntos:

  • Sur: líneas del Ferrocarril General San Martín

  • Norte: calle Profesor Mathus

  • Este: calle Antonelli

  • Oeste: calle Nuestra Señora del Carmen

Se trata de sectores de los distritos El Sauce y Buena Nueva.

El colector comprometido forma parte del sistema que evacúa líquidos residuales urbanos provenientes de distintas cuencas del departamento, lo que amplifica el impacto de su colapso en la zona.

Colector Cloacal Aysam - Tirasso y Profesor Mathus - desborde cloacal
El decreto firmado por el intendente Marcos Calvente señala que "la situación de la infraestructura sanitaria existente del colector cloacal ubicado en la calle Tirasso es crítica".

Obras y cambios en la circulación

El socavón generado impide actualmente el tránsito vehicular por calle Tirasso. Frente a esta situación, la Municipalidad de Guaymallén inició trabajos para generar un nuevo cruce este-oeste, que incluye la construcción de un puente sobre un canal de riego ubicado en el margen oeste de la calle.

Además, se prevé la apertura de calle Santo Tomás de Aquino para habilitar una alternativa de circulación que permita reducir las complicaciones en el tránsito mientras avanzan las obras.

Coordinación con organismos provinciales

La declaración de emergencia permitirá acelerar los procesos administrativos y operativos necesarios para enfrentar la situación.

El decreto establece que la medida permanecerá vigente durante todo el tiempo que demanden las obras destinadas a mitigar y remediar el impacto ambiental y sanitario generado por el colapso del sistema cloacal.

Colector Cloacal Aysam - Tirasso y Profesor Mathus - desborde cloacal
La declaración de la emergencia busca acelerar las obras y mitigar el impacto ambiental y sanitario.

Asimismo, se encomendó a AySAM el control de la situación sanitaria y el seguimiento de las acciones necesarias para reducir el impacto ambiental si continúan registrándose episodios vinculados al colapso del colector.

En paralelo, el municipio notificó a distintos organismos provinciales para coordinar acciones ante la emergencia, entre ellos el Departamento General de Irrigación, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y Edemsa.

Desde la comuna indicaron que el objetivo de la medida es acelerar las tareas de saneamiento, acompañar las intervenciones sobre el sistema cloacal y avanzar luego en la reconstrucción de la calzada y de los canales de drenaje afectados, para restablecer las condiciones ambientales, sanitarias y de circulación en la zona.

