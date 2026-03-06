6 de marzo de 2026
Sitio Andino
esta madrugada

Choque, vuelco y milagro en el Acceso Sur de Guaymallén

Un joven de 20 años se salvó de milagro al volcar y chocar contra un árbol. El accidente vial ocurrió en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un joven de 20 años chocó y volcó con su auto en el Acceso Sur, a la altura de Guaymallén, y de milagro no sufrió heridas de gravedad, resultando ileso de la terrible colisión, en un accidente vial ocurrido en la madrugada de este viernes.

Todo sucedió a la altura del cruce con calle Alsina, en la mano hacia el sur, cuando un Peugeot 306 volcó y luego chocó con un árbol.

El conductor, un chico de 20 años que arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia, salvó su vida de milagro.

De acuerdo a la información oficial, el accidente vial fue protagonizado por un Peugeot 306, patente CYY449, que se dirigía por Acceso Sur de norte a sur.

Según las primeras pericias, se cree que el conductor, identificado como Ignacio Luna (20), se habría quedado dormido, provocando que el coche saliera de la ruta, volcara y luego chocara con un árbol, cerca del cruce entre Alsina y Paso de los Patos, en Guaymallén.

El chico fue rescatado del coche -que quedó totalmente dañado- y milagrosamente resultó ileso. A pesar de esto, el accidente vial generó un importante despliegue policial, para realizar las pericias correspondientes.

Casi a la misma hora que ocurría este siniestro, hubo otro accidente vial simila en Ruta 40, a la altura del basural de Las Heras, con un hombre de 54 años herido.

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

