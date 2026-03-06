Choque, vuelco y milagro en el Acceso Sur de Guaymallén

Terrible choque y vuelco en el Acceso Sur, a la altura de Guaymallén.

Un joven de 20 años chocó y volcó con su auto en el Acceso Sur, a la altura de Guaymallén , y de milagro no sufrió heridas de gravedad, resultando ileso de la terrible colisión, en un accidente vial ocurrido en la madrugada de este viernes.

Todo sucedió a la altura del cruce con calle Alsina, en la mano hacia el sur, cuando un Peugeot 306 volcó y luego chocó con un árbol.

El conductor, un chico de 20 años que arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia, salvó su vida de milagro.

De acuerdo a la información oficial, el accidente vial fue protagonizado por un Peugeot 306, patente CYY449, que se dirigía por Acceso Sur de norte a sur.

Según las primeras pericias, se cree que el conductor, identificado como Ignacio Luna (20), se habría quedado dormido, provocando que el coche saliera de la ruta, volcara y luego chocara con un árbol, cerca del cruce entre Alsina y Paso de los Patos, en Guaymallén.

El chico fue rescatado del coche -que quedó totalmente dañado- y milagrosamente resultó ileso. A pesar de esto, el accidente vial generó un importante despliegue policial, para realizar las pericias correspondientes.

Casi a la misma hora que ocurría este siniestro, hubo otro accidente vial simila en Ruta 40, a la altura del basural de Las Heras, con un hombre de 54 años herido.