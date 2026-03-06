El Gobierno analiza suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico.

El Gobierno de Mendoza evalúa suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 programado para el próximo sábado debido a las condiciones meteorológicas previstas, con pronósticos de lluvias durante la noche. La situación está siendo monitoreada para determinar si habrá o no reprogramación del evento.

Según indicaron fuentes oficiales, el seguimiento de la situación se realiza de manera permanente y no habrá una determinación apresurada. Las autoridades se encuentran monitoreando la evolución de las tormentas y la decisión final será tomada en base a los informes elaborados por Defensa Civil .

Estilo y sofisticación El hombre detrás de los peinados de las reinas: reconocimiento a Pascual Porco en Vendimia

De esta manera, la fiesta máxima de los mendocinos que se realiza en el Teatro Griego Frank Romero Day podría sufrir una suspensión , lo que implicaría que sea reprogramada.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas , el sábado habrá "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste". En cuanto a las lluvias, indica: " Tormentas afectando sectores cultivados y ciudad de Mendoza hacia la noche. Precipitaciones en cordillera ". La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 27°C.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | El Gobierno de Mendoza evalúa suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 programado para este sábado debido a las condiciones meteorológicas previstas, con pronósticos de lluvias durante la noche. La situación está siendo monitoreada para determinar si habrá o no reprogramación del evento. Conocé más en sitioandino.com #ActoCentral #lluvias #alerta"

En tanto, el meteorólogo Mariano García, en diálogo con Aconcagua Radio días atrás afirmó: "Para el sábado, a partir de la noche, si bien existe la probabilidad de alguna lluvia es una lluvia que no debería generar mayores inconvenientes, o sea, moja, por supuesto, pero no debería generar inconvenientes".

Respecto al alerta amarilla que rige para Mendoza según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el especialista indicó que se debe a que hay posibilidades de fuertes precipitaciones, pero indicó que lo más probable es que sean "reducidas".

Qué pasará con la Vía Blanca de las Reinas

El Gobierno también evalúa las condiciones del tiempo de este viernes, especialmente hacia la noche, cuando se realizará la Vía Blanca, aunque advirtieron que no están anunciadas lluvias.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 6 de marzo una jornada con brisa desde las 14 horas hasta las 23 principalmente en las zonas Este y Sur. El día amanecerá seminublado en el Valle de Uco.

Asimismo, habrá probabilidad de lluvias débiles, especialmente en la franja Oeste provincial desde las 12, y se mantiene la inestabilidad en esa zona. Hacia la noche, posible continuidad de lluvias débiles en el Oeste del Gran Mendoza. El cielo mayormente nublado toda la jornada, con precipitaciones aisladas por sectores.