Suspenden las clases en escuelas de Ciudad de Mendoza debido a la Vía Blanca. Foto: Cristian Lozano

El Gobierno de Mendoza comunicó la suspensión de las clases en escuelas de la Ciudad en los turnos vespertinos y nocturno, a raíz de la Vía Blanca de las Reinas que se celebrará este viernes a la noche como parte de los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que las actividades presenciales escolares estarán suspendidas a partir de las 17 en establecimientos ubicados en la capital mendocina. "La medida corre solo para las escuelas de la Ciudad ubicadas dentro del trayecto celebrativo", explicaron.

A qué escuelas afecta la suspensión de clases La DGE señaló que las instituciones que no tendrán clases este viernes serán las situadas entre las calles:

San Martín , de Morón a Las Heras .

, de . Las Heras , de San Martín a Chile .

, de . Chile , de Las Heras a Sarmiento .

, de . Sarmiento, de Chile a Belgrano. El resto de los establecimientos de la provincia desarrollarán sus actividades presenciales con total normalidad.

Este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca La Vía Blanca de las Reinas es un tradicional desfile nocturno de carros alegóricos, iluminados y llenos de color que transportan a las soberanas en un recorrido que atraviesa el corazón del microcentro. El evento se desarrollará el viernes 6 de marzo, desde las 21. El recorrido que realizarán los carros es el siguiente: Punto de partida: intersección de San Martín y José V. Zapata.

Recorrido: los carros avanzarán por San Martín hacia el norte hasta llegar a Las Heras. Allí girarán hacia el oeste hasta calle Chile.

Giro clave: desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta Sarmiento.

Punto de finalización: la desconcentración de los carros se realizará en la zona de calle Belgrano.