6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Vendimia 2026

Suspenden las clases en escuelas de Ciudad de Mendoza debido a la Vía Blanca

El Gobierno comunicó la suspensión de las clases en establecimientos ubicados en la Ciudad de Mendoza en los turnos vespertinos y nocturno.

Suspenden las clases en escuelas de Ciudad de Mendoza debido a la Vía Blanca.

Suspenden las clases en escuelas de Ciudad de Mendoza debido a la Vía Blanca.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza comunicó la suspensión de las clases en escuelas de la Ciudad en los turnos vespertinos y nocturno, a raíz de la Vía Blanca de las Reinas que se celebrará este viernes a la noche como parte de los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que las actividades presenciales escolares estarán suspendidas a partir de las 17 en establecimientos ubicados en la capital mendocina. "La medida corre solo para las escuelas de la Ciudad ubicadas dentro del trayecto celebrativo", explicaron.

Lee además
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.
Atención

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza
Inicio de clases en Mendoza: cambios y desafíos pedagógicos de la DGE para el 2026. video
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: cambios y desafíos pedagógicos de la DGE para el 2026

A qué escuelas afecta la suspensión de clases

La DGE señaló que las instituciones que no tendrán clases este viernes serán las situadas entre las calles:

  • San Martín, de Morón a Las Heras.
  • Las Heras, de San Martín a Chile.
  • Chile, de Las Heras a Sarmiento.
  • Sarmiento, de Chile a Belgrano.

El resto de los establecimientos de la provincia desarrollarán sus actividades presenciales con total normalidad.

Via Blanca de las reinas vendimia 2025, carro Tupungato
Vía Blanca 2025.

Vía Blanca 2025.

Este será el recorrido de los carros durante la Vía Blanca

La Vía Blanca de las Reinas es un tradicional desfile nocturno de carros alegóricos, iluminados y llenos de color que transportan a las soberanas en un recorrido que atraviesa el corazón del microcentro. El evento se desarrollará el viernes 6 de marzo, desde las 21. El recorrido que realizarán los carros es el siguiente:

  • Punto de partida: intersección de San Martín y José V. Zapata.
  • Recorrido: los carros avanzarán por San Martín hacia el norte hasta llegar a Las Heras. Allí girarán hacia el oeste hasta calle Chile.
  • Giro clave: desde Chile, el desfile se dirige al sur hasta Sarmiento.
  • Punto de finalización: la desconcentración de los carros se realizará en la zona de calle Belgrano.
recorrido vía blanca
Temas
Seguí leyendo

Inicio de clases: el transporte público de Mendoza recuperó sus frecuencias habituales

Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Con el inicio de clases encima, cuánto cuestan los útiles escolares y qué conviene: ¿mayorista o minorista?

Mucho más que prestigio: el jugoso premio que se disputan los carros en el Carrusel y la Vía Blanca

Vía Blanca 2026: guía completa con horarios, recorridos y el orden de los carros

Mendoza Kart prepara su llegada a Guaymallén y apuesta a revivir la pasión fierrera desde la infancia

Cada 6 de marzo se celebra el Día Internacional del Escultor y esta es la razón

¿Se suspende el Acto Central? El Gobierno analiza reprogramar la Fiesta de la Vendimia por lluvias

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno analiza suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico.
Alerta de tormentas

¿Se suspende el Acto Central? El Gobierno analiza reprogramar la Fiesta de la Vendimia por lluvias

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza