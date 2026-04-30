30 de abril de 2026
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PAMI

La deuda de PAMI con Mendoza es el doble de lo que reconoció la Nación

Fuentes de Salud de Mendoza indicaron que la mora de PAMI con hospitales es de $3.000 millones, el doble de lo admitido por Adorni en su informe de gestión.

La deuda de PAMI con Mendoza es el doble de lo que reconoció la Nación.

La deuda de PAMI con Mendoza es el doble de lo que reconoció la Nación.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La oficialización de las deudas del PAMI con las provincias desató una fuerte polémica en la provincia de Mendoza. Mientras que el Gobierno nacional, a través del Informe de Gestión, reconoció una deuda de $1.500 millones con los hospitales públicos locales, fuentes del Ministerio de Salud de Mendoza informaron que la cifra es el doble de lo declarado.

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PAMI, endeudado: fuentes de Salud de Mendoza informaron que la deuda con los efectores locales asciende a $3.000 millones.

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PAMI, una deuda que no es tal: la respuesta de Mendoza

Tras la oficialización de la deuda de PAMI con los hospitales públicos del país, entre ellos, los de Mendoza, fuentes de Salud provincial salieron al cruce de los argumentos nacionales que atribuían la mora a supuestos incumplimientos burocráticos de los hospitales. "El monto informado por Adorni no coincide con nuestros registros, donde la deuda supera los $3000 millones", afirmaron.

PAMI DEUDA

Asimismo, explicaron que los hospitales públicos de Mendoza cumplieron siempre con los mecanismos administrativos que el propio PAMI estableció.

Antes de 2021, la documentación se presentaba por los circuitos definidos por el Instituto y, posteriormente, a través de la plataforma Trámite a Distancia (TAD) y el sistema interactivo de PAM.

En este sentido, la Provincia rechaza la justificación oficial del PAMI, que vinculaba el atraso a la falta de declaraciones juradas o errores en la carga de datos. Para Mendoza, se trata de prestaciones efectivamente brindadas y de una deuda que consideran "legítima".

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Fallo a favor y peritajes

Un punto clave en el reclamo de la provincia de Mendoza son los casos que ya han sido judicializados ante la falta de pago persistente.

Según informaron fuentes del Ministerio, en los procesos donde se realizaron peritajes impulsados por el propio PAMI, los efectores mendocinos obtuvieron fallos favorables, lo que ratificaría la validez de los reclamos por encima de los montos reconocidos por la Casa Rosada.

Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos
Fuentes locales indicaron que los hospitales públicos cumplieron con los mecanismos administrativos que el PAMI estableció.

Fuentes locales indicaron que los hospitales públicos cumplieron con los mecanismos administrativos que el PAMI estableció.

Mendoza, entre las perjudicadas

Incluso con la cifra de $1.512 millones reconocida por la Nación, Mendoza ya se ubicaba como la cuarta provincia más afectada del país por la morosidad del organismo.

Con el nuevo dato de $3.000 millones aportado por las fuentes locales, la brecha financiera se profundiza, afectando la disponibilidad de recursos e insumos en los hospitales públicos que garantizan la atención de los jubilados en todo el territorio provincial.

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