30 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 30 de abril

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 30 abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 30 de abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 30 de abril.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este jueves 30 de abril, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Este camino es una opción importante para unir la región con la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 29 de abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 29 de abril
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 28 de abril

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 27 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 26 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 25 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 24 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 22 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 21 de abril

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

El Quini 6 de este miércoles entregó 25 premios de $11 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

Las Más Leídas

Las respuestas de Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza: vino, rutas y pasos fronterizos.

Qué respondió Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza en su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso por primera vez en el Congreso. EN VIVO

Adorni cerró su paso por Diputados con chicanas al peronismo: "Hicieron de la defraudación al Estado una profesión"

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén

Hallazgo en Las Heras: Policía Científica trabaja en el lugar. Imagen de archivo.

Misterio en Las Heras: hallaron a una persona sin vida en un zanjón

Golpe al bolsillo: la RTO subió un 25% en Mendoza y se prevén aumentos para julio y octubre.

La RTO en Mendoza subió un 25% y se vienen nuevos aumentos