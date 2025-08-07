Curiosidad

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Miles asocian un número de la Quiniela con San Cayetano. ¿Cuál es y qué significa? En esta nota, te contamos todo sobre esta creencia popular.

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Con los años, San Cayetano se consolidó como una de las figuras religiosas más populares. Muchas personas en todo el país prueban suerte en la Quiniela, asociando un número específico al santo, en busca de protección y buena fortuna en sus apuestas.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg
Miles de personas asocian un n&uacute;mero espec&iacute;fico de la Quiniela con San Cayetano

Miles de personas asocian un número específico de la Quiniela con San Cayetano

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Quienes conocen del tema aseguran que, aunque no hay un número específico asociado a San Cayetano en la Quiniela, sí aparece la figura de "El pan".

Esta figura aparece en la tabla actualizada de los sueños y representa una opción válida para apostar. En este caso, "El pan" corresponde al número 50.

San Cayetano: por qué se lo recuerda cada 7 de agosto

Cada 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano, una figura central en la fe popular, especialmente en Argentina. La fecha recuerda la muerte de Cayetano de Thiene, un presbítero italiano nacido el 1 de octubre de 1480, quien dedicó su vida a la caridad y a la reforma espiritual de la Iglesia.

Fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, hoy es recordado por su profunda vocación de servicio, en especial por su lucha contra la pobreza. En 1671, el papa Clemente X lo canonizó por su obra pastoral y compromiso con los más necesitados.

Tras sentir un llamado divino para “realizar una gran obra”, Cayetano se trasladó a Roma en 1506, donde acompañó al papa Julio II hasta su fallecimiento. Murió el 7 de agosto de 1547, a los 66 años, fecha que la Iglesia Católica estableció como su día de celebración.

Día de San Cayetano 2023.jpg
San Cayetano: por qu&eacute; se lo recuerda cada 7 de agosto

San Cayetano: por qué se lo recuerda cada 7 de agosto

Cuándo y cómo se comenzó a recordar a San Cayetano en Argentina

En Argentina, la devoción a San Cayetano comenzó a tomar fuerza durante la década de 1930, impulsada por el padre Domingo Falgioni, quien fue párroco del barrio porteño de Liniers entre 1928 y 1938. En esa época, ante la falta de recursos, los fieles solían recibir estampas del santo como símbolo de fe y esperanza.

En la fecha, se llevan adelante varios actos y peregrinaciones que reúnen a fieles ante las dificultades económicas. / Ámbito

