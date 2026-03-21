21 de marzo de 2026
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Día del Tiramisú 2026: el (o los) curioso origen del postre más amado y la receta clásica para hacerlo en casa

Cada 21 de marzo se celebra la efeméride del postre italiano que conquistó el mundo. Conocé su historia y la mejor receta para lucirte este fin de semana.

Día Internacional del Tiramisú 2026: el origen del postre que nació como un afrodisíaco

Día Internacional del Tiramisú 2026: el origen del postre que nació como un afrodisíaco

 Por Analía Martín

Cada 21 de marzo celebramos la efeméride del tiramisú, una fecha impulsada desde 2017 por los divulgadores culinarios Clara y Luigi Padovani. Según los creadores de esta efeméride, no hay nada mejor que este postre para recibir la primavera en el hemisferio norte. Simboliza la energía para dejar atrás el gris del invierno con su sabor a café y dulzor.

El nombre de esta delicia proviene del dialecto véneto y significa "levántame". Esta denominación hace referencia directa a la energía que aportan sus ingredientes clave: el café, el cacao y el queso mascarpone, componentes esenciales de su estructura tradicional.

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21 de marzo: día internacional del postre Tiramisú

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Los misteriosos orígenes de esta efeméride

La teoría más difundida y aceptada señala que el postre nació en el restaurante Le Beccherie, en la región de Véneto. Fue una creación de Roberto Linguanotto, quien mezcló accidentalmente mascarpone en una preparación de helado y luego perfeccionó la idea junto a Alba Di Pillo.

Sin embargo, existen versiones más curiosas sobre su pasado. Algunos sitúan su nacimiento en los burdeles de Treviso durante el siglo XIX, donde se servía como un potente afrodisíaco para los clientes. Otros afirman que se creó en Siena a finales del siglo XVII para homenajear al Gran Duque Cosme III.

Incluso se registra un antecedente en 1938 llamado "tiremesù" en el restaurante Vetturino, en la región de Friul-Venecia Julia. Pese a las disputas, la Academia Italiana de Cocina certificó en 2010 la receta de Le Beccherie como la versión oficial y auténtica que conocemos hoy.

Paso a paso: la receta clásica para hacer en casa

Para sumarte a este festejo internacional, podés preparar la versión tradicional de forma sencilla. Solo necesitás respetar los tiempos de frío en la heladera, que son fundamentales para lograr la consistencia justa de la crema y que los sabores se integren.

tiramisú en vasos
Tiramisú: un postre con fanáticos en todo el mundo

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Ingredientes necesarios:

  • 2 claras y 4 yemas de huevo.
  • 100 gr de azúcar.
  • 400 gr de queso mascarpone.
  • 8 bizcochos savoiardi (vainillas).
  • 175 ml de café fuerte.
  • Cacao en polvo amargo.

Preparación:

  • Batí las claras a punto nieve con la mitad del azúcar hasta que espese.
  • En otro bol, batí las yemas con el resto del azúcar y agregá el queso mascarpone.
  • Uní ambas mezclas con movimientos suaves y envolventes.
  • Mojá las vainillas en el café y armá una base en una bandeja.
  • Cubrí con la crema, agregá otra capa de vainillas mojadas y terminá con más crema.
  • Alisá la superficie, espolvoreá con cacao y dejá enfriar un mínimo de 5 horas.

Ya sea por su historia oficial en Treviso o por sus leyendas más atrevidas, el tiramisú sigue siendo el rey indiscutido de los postres italianos en las mesas locales. Aprovechá este 21 de marzo para poner en práctica la receta y compartir un momento dulce con amigos o familia.

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