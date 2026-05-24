24 de mayo de 2026
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Cáncer

Cáncer infantil: científicos argentinos logran avances clave con secuenciación genómica

Un equipo de especialistas argentinos implementó medicina de precisión en cáncer infantil. El estudio ayuda a lograr diagnósticos y tratamientos más certeros.

Argentina avanza en medicina de precisión para el cáncer infantil: mejoró el diagnóstico y tratamiento en 2 de cada 3 casos

Argentina avanza en medicina de precisión para el cáncer infantil: mejoró el diagnóstico y tratamiento en 2 de cada 3 casos

Por Sitio Andino Sociedad

La implementación de medicina de precisión en cáncer infantil permitió a investigadores argentinos mejorar diagnósticos y tratamientos en pacientes complejos. El avance se logró mediante secuenciación genómica, una herramienta que analiza el ADN de los tumores para detectar alteraciones específicas y definir terapias más personalizadas.

El proyecto, denominado COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), evaluó la posibilidad de ofrecer estudios de secuenciación genómica de tumores infantiles sin costo para las familias y con acompañamiento de equipos interdisciplinarios especializados.

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Cómo funciona la secuenciación genómica en cáncer infantil

La secuenciación genómica permite analizar el ADN y ARN de un tumor para detectar alteraciones genéticas específicas. De esta manera, los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrolla la enfermedad y definir tratamientos más personalizados para cada paciente.

A diferencia de las terapias generales, la llamada medicina de precisión apunta a diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a las características particulares de cada tumor.

Según el estudio, sobre un total de 38 casos evaluados, los hallazgos genómicos tuvieron utilidad clínica en una proporción significativa de pacientes. La investigación fue liderada por Guillermo L. Chantada y Andrea S. Llera junto a especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y contó con participación del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Universidad Austral-CONICET.

Entre los casos secuenciados localmente, el beneficio alcanzó el 67%, ya sea porque permitió confirmar diagnósticos, redefinir niveles de riesgo o orientar tratamientos específicos.

“La secuenciación genómica no solo permite entender mejor el tumor, sino también tomar decisiones clínicas más precisas”, destacaron los autores del trabajo. “La secuenciación genómica no solo permite entender mejor el tumor, sino también tomar decisiones clínicas más precisas”, destacaron los autores del trabajo.

Un trabajo interdisciplinario y regional

Uno de los aspectos más innovadores del programa fue la creación de los llamados Ateneos Moleculares Interdisciplinarios, encuentros virtuales donde especialistas de diferentes disciplinas y países analizan los casos clínicos en conjunto.

De acuerdo con el estudio, todos los profesionales que participaron reportaron una mejora en sus conocimientos sobre oncología de precisión y manifestaron una mayor motivación para incorporar estas herramientas en su práctica médica cotidiana.

cáncer infantil

El trabajo también dejó en evidencia los principales obstáculos para expandir este tipo de iniciativas en la región. Entre ellos aparecen:

  • Baja demanda inicial de estudios genómicos.
  • Problemas logísticos para el envío de muestras.
  • Falta de tiempo y capacitación específica para los médicos.
  • Dificultades de acceso a tratamientos dirigidos y ensayos clínicos.
  • Necesidad de fortalecer políticas públicas en medicina genómica.

Además, los especialistas señalaron que, aunque la información genética puede mejorar considerablemente el diagnóstico, el impacto sobre los tratamientos todavía depende de la disponibilidad de terapias específicas en cada país.

“El desafío ya no es solo tecnológico, sino organizacional y educativo”, concluyeron los autores. “El desafío ya no es solo tecnológico, sino organizacional y educativo”, concluyeron los autores.

Para los investigadores, incorporar la medicina genómica en cáncer infantil debería considerarse una inversión estratégica dentro de los sistemas de salud, especialmente en enfermedades complejas donde el diagnóstico temprano y preciso puede cambiar el pronóstico de los pacientes.

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