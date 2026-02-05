El presidente de la Asociación Argentina de Oncología en Aconcagua Radio: qué avances hay y cómo prevenir el cáncer

Claudio Martín , presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica , habló con Aconcagua Radio , en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Prevención e investigación, claves.

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer , una fecha clave para reflexionar sobre el impacto de esta enfermedad a nivel global . La jornada busca generar conciencia, promover la prevención y reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos que mejoren la calidad de vida de millones de personas .

Inicio de clases El transporte escolar aumenta un 30%: cómo quedan los valores en Mendoza

Empleo y salario Delivery: ¿Cuántos pedidos hay que trasladar para alcanzar el valor de la canasta básica?

La clave para hacer frente a esta enfermedad es la investigación y desarrollo de tecnología médica. En ese sentido, el especialista destacó que, pese a las dificultades propias del desarrollo científico, Argentina tiene un rol activo y creciente tanto en investigación básica como clínica. “Hay muchísima investigación a partir del CONICET y de institutos donde se desarrollan líneas muy promisorias para distintos tipos de cáncer”, afirmó entrevistado en el programa "Hermoso Caos".

A ello se suma el crecimiento de los ensayos clínicos en el país. “Argentina ha crecido enormemente en investigación clínica, en hacer ensayos con drogas nuevas. Los centros, la tecnología y los investigadores son muy buenos”, remarcó.

Este desarrollo permitió que el país se integre a estudios internacionales: “Hemos logrado poner a Argentina en el escenario mundial, cuando hace algunos años estos ensayos se hacían solo en Europa o Estados Unidos”.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica pidió mantener una mirada equilibrada. “Hay que tener esperanza, los ensayos son interesantes, pero también prudencia cuando se transmite la información, porque para que esto tenga aplicabilidad en pacientes pueden pasar varios años”, concluyó.

Galectinas e inmunoterapia: cómo actúan las defensas del cuerpo

Entre las líneas de investigación actuales, el oncólogo se refirió al estudio de las galectinas, proteínas que cumplen un rol en la respuesta inmunológica. “Es un mecanismo que ayuda a modular la respuesta del sistema inmune”, explicó.

A diferencia de tratamientos que atacan directamente al tumor, este enfoque busca potenciar las defensas del organismo. “Lo que se hace es promover que tus defensas destruyan el tumor, como pasa con la inmunoterapia”, señaló.

Según detalló, los tumores pueden desarrollar mecanismos para evadir al sistema inmune. “Nuestro sistema inmune puede destruir células tumorales, pero en algún momento el tumor va aprendiendo a hacerse resistente y genera mecanismos para que nuestras defensas no lo ataquen”, explicó.

Prevención: hábitos que reducen el riesgo de cáncer

Más allá de los avances científicos, Martín subrayó la importancia de la prevención y de la difusión de hábitos saludables. Desde la Asociación de Oncología, indicó, se realizan campañas y actividades comunitarias para concientizar.

“El mantener un peso adecuado, una buena dieta, hacer ejercicio, no fumar y evitar o reducir al máximo el consumo de alcohol claramente reducen la posibilidad de tener cáncer”, afirmó.

Escuchá la entrevista: